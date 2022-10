Crece la tensión en Manchester: Cristiano se fue de la cancha antes de terminar el partido

La situación deportiva del Manchester United viene mejorando levemente y más con el importantísimo triunfo de este miércoles 2-0 sobre Tottenham, que lo trepó al quinto lugar de la tabla de la Premier League.

Sin embargo, lo que va en picada es la tensa relación entre Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo. Luego de haber decidido quedarse una temporada más en el equipo de su corazón, el portugués no ha gozado del protagonismo que esperaba de la mano del entrenador neerlandés y desde ya hace varios partidos se ha hecho evidente el cortocircuito entre ambos.

De hecho, CR7 solo ha sido titular en tres de los 10 partidos que ha jugado el United en lo que va de la temporada de la liga inglesa y es posible que su salida del equipo se convierta en una realidad después del Mundial de Catar 2022.

El enojo de Cristiano Ronaldo con Erik ten Hag

Si algo le faltaba a esta tensión que se vive en la interna de los 'red devils' era un enfado aún más notorio y que dejara clara la posición de Cristiano Ronaldo. En el duelo de este miércoles en Old Trafford no fue tenido en cuenta para ingresar al campo de juego y cuando ten Hag decidió no hacer más cambios, el 'bicho' se paró de su silla y se fue directo al vestuario al minuto 89.

El enojo del astro portugués era más que evidente. Es más, ni siquiera le chocó la manos a los niños que se asomaron al borde de la tribuna para saludar a su ídolo, algo raro en Cristiano que está acostumbrado a ser fraternal con sus seguidores, en especial con los más chicos.

Cristiano Ronaldo se fue al vestuario antes que concluya el duelo entre Manchester United y Tottenham. La relación entre CR7 y Erik ten Hag ya no da para más. Uno de los mejores jugadores del mundo vive su momento más oscuro en el fútbol. pic.twitter.com/o7k7xYBT5e — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPeru) October 19, 2022

De todos modos, en el emblemático estadio el ambiente fue de júbilo con la victoria del Manchester United, que ahora es quinto en la Premier League con 19 puntos. En tanto, su rival Tottenham se mantiene tercero con 23 unidades, aunque desperdició la chance de acercarse al líder Arsenal, que tiene 27.