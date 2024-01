DT de São Paulo da parte de tranquilidad sobre el futuro de James: “Todos son importantes”

La ausencia de James Rodríguez en el primer juego de São Paulo ha desatado varios rumores sobre el futuro del jugador de la Selección Colombia, puesto que aseguran que el cucuteño podría tener una inminente salida del cuadro paulista, teniendo en cuenta las ofertas que han llegado por el volante, además, de las posibles molestias que tendría el atacante.

Tras la importante victoria tres goles a uno contra Santo André, Carpini, entrenador de São Paulo habló de lo que será el futuro de James Rodríguez, dejando claro que no hay que alarmarse por la ausencia del cucuteño y su no inscripción en el torneo paulista, pues dejó claro que todo es proceso que se debe llevar con calma.

Explicación del DT sobre ausencia de James Rodríguez

“Es bueno que aclaremos estas situaciones para que no quede nada sin decir. El reglamento de la Federación Paulista permite inscribirse hasta el 16 de febrero. Por eso nos preocupamos de acelerar el proceso de inscripción de los futbolistas que podrían jugar en la primera ronda. Entonces, partido a partido, es natural que a medida que estas cargas se equilibren y estén disponibles, se registren y participen en el proceso”, aseguró el entrenador.

Además, se refirió de la ausencia no solo de James Rodríguez, sino de varios jugadores que no han sido inscritos en la planilla del torneo paulista, afirmando que ellos hacen parte de los planes del club.

“(Su ausencia) era perfectamente normal, no solo James, sino que Michel tampoco estaba inscrito, Rafinha no estaba inscrito, en fin, no quiere decir que no estén en los planes del club. En cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en São Paulo tenemos programado para cada uno de los jugadores para que actúen con seguridad”, añadió el DT de São Paulo.

James Rodríguez, ausente con São Paulo

Por último, el estratega afirmó que James Rodríguez no será tenido en cuenta para la siguiente ronda contra Mirassol, pues el jugador de la Selección Colombia tiene un acondicionamiento físico programado y lo importante es que se siga al pie de la letra para tener su mejor rendimiento.

“No puedo asegurar que en la próxima ronda tendremos otra disposición. Es un análisis que hacemos juntos: departamento físico, fisiológico, retroalimentación del atleta. Creo que James Rodríguez ha progresado gradualmente. No podemos perder a nadie, es un año lleno de grandes compromisos, por lo que todos son importantes en el proceso”, finalizó.