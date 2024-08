Entrenador del Cali advierte a Santa Fe previo a la final: “Saldremos a buscar el gol”

La final del fútbol femenino en la liga colombiana tiene a la expectativa entre todos los seguidores, pues a pesar de la leve ventaja que tiene el Deportivo Cali contra Independiente Santa Fe, la llave está totalmente abierta, haciendo que todos los aficionados de las leonas se ilusionen con la estrella en su casa.

Previo a lo que será el segundo juego de la gran final del fútbol femenino, Jhon Alber Ortiz, entrenador del Deportivo Cali, advirtió a Independiente Santa Fe, asegurando que a pesar de la victoria por la mínima diferencia en el Palmaseca irán en busca del resultado, esto con el objetivo de estar más tranquilos.

DT del Deportivo Cali advirtió a Santa Fe

“Hay una ventaja, pero no nos confiamos en ella. Saldremos a buscar el gol. Será un partido complejo en casa del rival, pero llena de motivación el público en la cancha (…) Es una final. Todo deportista se prepara para esto. Lo tomo con una final más. Respeto y admiro a Santa Fe, pero me juego lo que soy, lo dejo aparte. Estoy tranquila y con ganas de querer ganar”, aseguró el entrenador.

Además, el entrenador dejó claro que una de las partes más importantes para trabajar para este juego es la parte mental, afirmando que las jugadoras no se pueden confiar en el último juego.

“Parte fundamental es lo mental. Hay que tener claro que se va ganando, hay una ventaja, pero hay que trabajarla, lucharla. El fútbol no se sufre, pero por momentos hay que saber sufrir para salir adelante. Lo que ha pasado en el semestre nos ha hecho fuertes y esperemos que lo puedan demostrar en el terreno de juego”, añadió.

Cali no saldrá a esconderse contra Santa Fe

Por último, el estratega del equipo azucarero habló de lo que será el escenario deportivo en la noche este 16 de septiembre, dejando claro que conocen muy bien el clima y lo que representa la afición de Independiente Santa Fe, la cual se puede convertir en un dolor de cabeza para el equipo caleño.

“No ha sido fácil lo que hemos sorteado durante el semestre, pero el grupo no se quedó en el dolor, supimos sacarlo adelante. Conocemos El Campín, va a tener público, sabemos del clima. Lo tomamos como una motivación más, se está jugando una final y no sabemos cuántas más podamos jugar. La preparación ha sido pensando en eso, como se ha hecho durante todo el semestre, salir a atacar y proponer; el Cali no puede salir a esconderse más ante un Santa Fe que juega bien, que saldrá a buscar y tiene que proponer”.