CANAL RCN
Deportes

Equipo de la Liga BetPlay anunció la salida de 17 jugadores para el 2026

A través de un comunicado oficial el club confirmó que gran parte de la nómina de 2025 no continuará para la próxima temporada.

Liga BetPlay 2025-II equipos clasificados cuadrangulares
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
07:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una barrida completa se presentó en el Cúcuta Deportivo tras anunciar la salida de casi todos los jugadores que contribuyeron al ascenso a primera división en la temporada 2025, luego de 5 años de ausencia.

América de Cali tendría listos a dos refuerzos de categoría para 2026: llegarían en combo
RELACIONADO

América de Cali tendría listos a dos refuerzos de categoría para 2026: llegarían en combo

El equipo salió campeón del Torneo BetPlay en la segunda mitad del año y tras quedar en el segundo puesto de la tabla de reclasificación, solo por detrás de Jaguares que fue campeón del primer semestre, ambos clubes consiguieron su boleto automático para jugar la Liga BetPlay 2026. Sin embargo, en Cúcuta tendrán que jugar en la A con una nómina completamente nueva.

¿Quiénes salieron del Cúcuta Deportivo?

A través de un comunicado oficial, Cúcuta informó que varios de sus jugadores titulares no van más en la institución, comenzando por los argentinos Matías Pisano y Cristian Álvarez, quienes tendrían opciones en otros clubes de Colombia.

El listado completo, de acuerdo al comunicado es:

Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.

La reacción de los hinchas del Cúcuta

Una vez se conoció el comunicado, los hinchas del cuadro 'Motilón' reaccionaron en sus redes sociales. Aunque algunos mostraron su gratitud con el grupo de jugadores tras conseguir el objetivo de ascender otros tantos cuestionaron a las directivas del equipo por no asegurar la continuidad de varias de sus principales figuras.

"El negocio es la B… Salen de los jugadores mas costosos de la nómina", escribió uno de los seguidores del equipo, claramente frustrado por las decisiones deportivas en la institución.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mercado de Fichajes

América de Cali tendría listos a dos refuerzos de categoría para 2026: llegarían en combo

Millonarios

Millonarios hizo oficial su cuarto refuerzo para la temporada 2026

Dimayor

Aprobaron en Dimayor polémica norma para el fútbol colombiano en 2026: podrían despedir jugadores

Otras Noticias

Bogotá

Aumentan el pie de fuerza en Bogotá: llegaron 1.004 policías a la capital para reforzar la seguridad

Los uniformados se distribuirán en especialidades como vigilancia, inteligencia e investigación criminal. También llegarán 237 motos y 11 camionetas.

Artistas

Así fue la insólita reacción de Bizarrap a 'La Quemona': "Es un infierno este tema"

El famoso productor argentino reaccionó a la polémica canción de 'La Quemona' de Mishelle Master Boys y la elogió, pero no aguantó la risa.

Resultados lotería

Último sorteo del Super Astro Luna: número y signo zodiacal hoy 27 de diciembrede 2025

París

Sospechoso de ataques con arma blanca en el metro de París fue trasladado a un hospital psiquiátrico

Enfermedades

INS explica la influenza H3N2 variante K tras detectarse el primer caso en Colombia