Equipo de la Liga BetPlay anunció la salida de 17 jugadores para el 2026

Una barrida completa se presentó en el Cúcuta Deportivo tras anunciar la salida de casi todos los jugadores que contribuyeron al ascenso a primera división en la temporada 2025, luego de 5 años de ausencia.

El equipo salió campeón del Torneo BetPlay en la segunda mitad del año y tras quedar en el segundo puesto de la tabla de reclasificación, solo por detrás de Jaguares que fue campeón del primer semestre, ambos clubes consiguieron su boleto automático para jugar la Liga BetPlay 2026. Sin embargo, en Cúcuta tendrán que jugar en la A con una nómina completamente nueva.

¿Quiénes salieron del Cúcuta Deportivo?

A través de un comunicado oficial, Cúcuta informó que varios de sus jugadores titulares no van más en la institución, comenzando por los argentinos Matías Pisano y Cristian Álvarez, quienes tendrían opciones en otros clubes de Colombia.

El listado completo, de acuerdo al comunicado es:

Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.

La reacción de los hinchas del Cúcuta

Una vez se conoció el comunicado, los hinchas del cuadro 'Motilón' reaccionaron en sus redes sociales. Aunque algunos mostraron su gratitud con el grupo de jugadores tras conseguir el objetivo de ascender otros tantos cuestionaron a las directivas del equipo por no asegurar la continuidad de varias de sus principales figuras.

"El negocio es la B… Salen de los jugadores mas costosos de la nómina", escribió uno de los seguidores del equipo, claramente frustrado por las decisiones deportivas en la institución.