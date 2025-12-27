CANAL RCN
Deportes

América de Cali tendría listos a dos refuerzos de categoría para 2026: llegarían en combo

El cuadro escarlata venía buscando desde hace varias semanas a dos jugadores de la confianza de David González para la próxima temporada.

América de Cali camiseta de 2025
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
07:08 p. m.
América de Cali perdió una gran oportunidad de mercado tras la caída del fichaje de Harold Santiago Mosquera, quien quedó como agente libre luego de un gran año con Independiente Santa Fe. Tenía un preacuerdo, pero pagaron la multa y al final firmó con Cerro Porteño de Paraguay.

Ante esto, el club vallecaucano no se quedó de manos cruzadas y buscó nuevas opciones para reforzar el equipo de David González. En medio de las posibilidades, aparecieron dos viejos conocidos del DT, quienes ya tendrían todo acordado con 'La Mechita'.

Los dos refuerzos que llegarían al América de Cali

De acuerdo a lo que se reporta en el entorno 'escarlata', son dos nombres importantes. En primer lugar está un bicampeón de la casa, quien regresaría al equipo, una vez firme contrato y supere exámenes médicos. Se trata de Marlon Torres, defensor central con presente en Deportes Tolima.

Según reportó el periodista Mariano Olsen de Win Sports, se llegó a un acuerdo entre los clubes para dar por finalizado el contrato de Torres anticipadamente, el cual iba hasta junio de 2026. Hace semanas estaba todo acordado con el jugador.

Junto a él llegaría otro ex-Tolima que fue dirigido por David González. Es Yeison Guzmán, volante ofensivo que pertenece a Fortaleza de Brasil y que llegará al club caleño a modo de préstamo, tras pagar un cargo por esta cesión.

Este jugador con pasado por clubes como Envigado y Atlético Nacional llegaría para ser el '10' que necesita América. Volvería a Colombia luego de que sus primeras experiencias a nivel internacional (Rusia y Brasil) no cumplieran con sus expectativas.

Mismo agente: clave para América de Cali

Estos dos jugadores que llegarían al cuadro escarlata tienen un factor en común y es que están representados por el mismo agente, el chileno Kormac Valdebenito, quien también es el agente de Duván Vergara, ídolo del equipo.

De hecho, en redes sociales el agente chileno publicó lo mismo que posteó cuando Vergara regresó a 'La Mechita': la canción 'América, América' de Nino Bravo, dando por sentado que la negociación ya está lista y próximamente será anunciada.

