Rodrigo Contreras reveló qué clubes del fútbol colombiano lo buscaron antes de llegar a Millonarios

El delantero argentino Rodrigo Contreras atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera en el fútbol colombiano.

El atacante de Millonarios FC se convirtió en protagonista tras marcar un doblete clave en la victoria que dejó fuera a Atlético Nacional y clasificó al conjunto capitalino a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Luego de ese rendimiento, el goleador ha acaparado titulares en los principales medios deportivos del país. En medio de esa exposición, el futbolista reveló detalles poco conocidos sobre su llegada al equipo bogotano y confesó que ya había tenido acercamientos con otros clubes del fútbol colombiano antes de fichar por Millonarios.

En entrevista con el programa SportsCenter, el delantero argentino explicó que su arribo al fútbol colombiano pudo haberse concretado antes, pero con otros equipos históricos del país.

Rodrigo Contreras y los clubes del fútbol colombiano que lo buscaron antes de Millonarios

Durante la conversación, Contreras reveló que estuvo cerca de fichar por dos instituciones tradicionales del país antes de convertirse en jugador embajador.

Había tenido la posibilidad el año pasado de venir a América de Cali, que me quisieron. También estaba lo del Independiente Medellín, que ahora salió a hablar el director deportivo de ellos, explicó el delantero.

Según el atacante, las conversaciones con estos equipos no prosperaron en su momento, por lo que su llegada al fútbol colombiano se terminó concretando meses después con Millonarios.

El rendimiento que ha mostrado en la actual temporada lo posiciona como uno de los extranjeros más influyentes de la Liga BetPlay, gracias a su capacidad goleadora y su impacto inmediato en el ataque del equipo capitalino.

Sus goles recientes no solo fortalecieron la campaña del club en torneos internacionales, sino que también lo han convertido en una de las piezas más determinantes dentro del esquema ofensivo del equipo.

Quién trajo a Rodrigo Contreras a Millonarios

El propio jugador también reveló quién fue la persona clave para que su fichaje se concretara. Según explicó, su llegada al club fue posible gracias al director deportivo Ariel Michailidis.

Mi llegada es exclusivamente de Ariel. Es una gran persona. Él me conocía desde las inferiores de San Lorenzo. Imagínate el conocimiento que tiene del fútbol, afirmó Contreras.

El delantero aseguró que la confianza del directivo y el proyecto deportivo que le presentaron fueron determinantes para tomar la decisión de fichar por el club bogotano.

En ese momento, el atacante también tenía la posibilidad de continuar en Universidad de Chile, donde evaluaban una posible renovación de su contrato. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron.

Tenía la posibilidad de quedarme en la U de Chile, pero no se hizo la renovación. Cuando se venció el plazo hablé con Ariel y le dije: vamos para adelante, quiero ir para allá, relató el futbolista.

El goleador agregó que el proyecto deportivo de Millonarios terminó de convencerlo para dar el paso hacia el fútbol colombiano.

La verdad me sedujo la opción de venir acá. Estoy muy contento de estar en el club, concluyó.

Por ahora, Rodrigo Contreras vive un presente destacado con Millonarios, donde sus goles lo han convertido en uno de los nombres propios del torneo y en una pieza clave para las aspiraciones del equipo en la temporada.