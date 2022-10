¿Se dará? Equipos del FPC solicitaron el descenso de Deportivo Pereira

Deportivo Pereira es uno de los equipos que está peleando cabeza a cabeza por clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha de la fase del todos contra todos. Actualmente es décimo en la tabla de posiciones con 29 puntos y necesitará ganarle a Atlético Bucaramanga para asegurar un lugar en la siguiente instancia.

En medio de ese buen presente, el cuadro 'matecaña' tiene de nuevo la amenaza del descenso a la segunda división a pesar de que quedó 15 en la tabla y que este asunto ya quedó definido con Cortuluá y Patriotas perdiendo la categoría.

Sin embargo, los inconvenientes administrativos que viene atravesando el club hace tiempo fueron motivo para que algunos equipos de la Liga BetPlay hayan solicitado el descenso del Pereira en una asamblea de la Dimayor que se celebró el pasado lunes.

Este grupo de directivos argumentó que el caso del 'matecaña' es similar al del Cúcuta Deportivo en su momento, pues está en proceso liquidación y por eso debería reiniciar su camino en el fútbol colombiano desde el ascenso. Además, aseguran que los nuevos dueños del club deberían tener el visto bueno de la Dimayor.

“Hay un grupo de dirigentes que exige que a Deportivo Pereira se le dé el mismo trato que se le dio al Cúcuta Deportivo. Si el argumento tiene sustento jurídico, simplemente el Deportivo Pereira que se metió solito en este lío, tendrá que vivir los mismos padecimientos del Cúcuta”, explicó el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

"Al Cúcuta lo mandaron a liquidación y le quitaron el reconocimiento deportivo. Y cuando se lo reactivan y se aclara la situación accionaria del nuevo Cúcuta Deportivo, le dicen que haga fila y empieza en la B. Ahí está. Lo mismo están exigiendo un grupo de dirigentes de equipos chicos, que seguramente algunos comprometidos con el descenso, es que Deportivo Pereira viva el mismo calvario. Que desciendan porque si hubo liquidación es la asamblea de la Dimayor la que debe determinar si los nuevos propietarios son elegibles o no para estar en el club privilegiado grupo de los equipos de Dimayor. Eso lo están decidiendo. Es una reunión informal, no asamblea", amplió.

¿Por qué no sería posible el descenso de Pereira?

No obstante, de acuerdo al periodista César Augusto Londoño, esto no sería viable porque si bien el Pereira sí está en proceso de liquidación, no ha perdido el reconocimiento deportivo y está al día con los salarios de sus empleados, contrario al Cúcuta en su momento y que fue clave para que se decretara su descenso a segunda división.