Alarmas en Atlético Nacional: podría perder una figura más aparte de Marino Hinestroza

Atlético Nacional, tras su consagración en la Copa BetPlay 2025, se encuentra confeccionando su plantel para encarar los objetivos del 2026.

De acuerdo con lo que ha trascendido, al 'verde' le gustaría contar con Luis Fernando Muriel, el delantero que ha hecho parte de la Selección Colombia, y ya le habría presentado una oferta.

Pero, podría perder a Marino Hinestroza debido a que Boca Juniors está interesado en adquirirlo y, además, a otro de sus jugadores multicampeones por la pretensión de un importante equipo de Uruguay.

Atlético Nacional podría perder a Andrés Felipe Román: esto se ha revelado

Según informó el periodista uruguayo Martín Charquero, Nacional de Uruguay quiere reforzar su banda derecha y Andrés Felipe Román podría ser uno de los apuntados.

"Andrés Román está en la mira de Nacional. El lateral derecho es analizado por el cuerpo técnico de Jadson Viera", escribió el periodista 'charrúa'.

Además, Julián Capera, el periodista de ESPN, ratificó esa información. "Nacional de Montevideo ha consultado condiciones por Andrés Felipe Román. El lateral derecho tiene seis meses más de vínculo", resaltó.

Flavio Perchman, directivo de Nacional de Uruguay, reconoció el interés por Andrés Felipe Román

En la mañana de este 24 de diciembre de 2025, Felipe Perchman, el vicepresidente de Nacional de Uruguay, habló con El Espectador Deportes, de Montevideo, y aseguró que Andrés Felipe Román sí está siendo analizado.

"Andrés Román es viable. Estamos al tanto de su situación de salud, pero, más allá de sus dos episodios, sigue jugando en un gran nivel", enfatizó.

Hasta el momento, en Atlético Nacional, Andrés Román ha conquistado seis títulos. Entre ellos: