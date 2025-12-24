CANAL RCN
Deportes

Alarmas en Atlético Nacional: podría perder una figura más aparte de Marino Hinestroza

De acuerdo con lo revelado, el jugador se encuentra siendo analizado por un importante equipo de Sudamérica.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
11:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional, tras su consagración en la Copa BetPlay 2025, se encuentra confeccionando su plantel para encarar los objetivos del 2026.

De acuerdo con lo que ha trascendido, al 'verde' le gustaría contar con Luis Fernando Muriel, el delantero que ha hecho parte de la Selección Colombia, y ya le habría presentado una oferta.

Dimayor castigó con millonaria multa y sanción a Junior y Nacional tras finales en el fútbol colombiano
RELACIONADO

Dimayor castigó con millonaria multa y sanción a Junior y Nacional tras finales en el fútbol colombiano

Pero, podría perder a Marino Hinestroza debido a que Boca Juniors está interesado en adquirirlo y, además, a otro de sus jugadores multicampeones por la pretensión de un importante equipo de Uruguay.

¿De quién se trata? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Atlético Nacional podría perder a Andrés Felipe Román: esto se ha revelado

Según informó el periodista uruguayo Martín Charquero, Nacional de Uruguay quiere reforzar su banda derecha y Andrés Felipe Román podría ser uno de los apuntados.

"Andrés Román está en la mira de Nacional. El lateral derecho es analizado por el cuerpo técnico de Jadson Viera", escribió el periodista 'charrúa'.

Además, Julián Capera, el periodista de ESPN, ratificó esa información. "Nacional de Montevideo ha consultado condiciones por Andrés Felipe Román. El lateral derecho tiene seis meses más de vínculo", resaltó.

Flavio Perchman, directivo de Nacional de Uruguay, reconoció el interés por Andrés Felipe Román

En la mañana de este 24 de diciembre de 2025, Felipe Perchman, el vicepresidente de Nacional de Uruguay, habló con El Espectador Deportes, de Montevideo, y aseguró que Andrés Felipe Román sí está siendo analizado.

¡Horario confirmado! Atlético Nacional y Millonarios ya tienen fecha para el duelo por Sudamericana
RELACIONADO

¡Horario confirmado! Atlético Nacional y Millonarios ya tienen fecha para el duelo por Sudamericana

"Andrés Román es viable. Estamos al tanto de su situación de salud, pero, más allá de sus dos episodios, sigue jugando en un gran nivel", enfatizó.

Hasta el momento, en Atlético Nacional, Andrés Román ha conquistado seis títulos. Entre ellos:

  • Superliga de Colombia del 2023.
  • Copa Colombia del 2023.
  • Copa Colombia del 2024.
  • Liga de Colombia del 2024 II.
  • Superliga de Colombia del 2025.
  • Copa Colombia del 2025.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol internacional

Tragedia: murió futbolista mientras que disfrutaba de sus vacaciones

Mercado de Fichajes

Oficial: anunciaron el primer refuerzo de Junior de Barranquilla para la Copa Libertadores 2026

Dimayor

Dimayor castigó con millonaria multa y sanción a Junior y Nacional tras finales en el fútbol colombiano

Otras Noticias

Literatura

“Esencialmente tú”: el libro que propone un liderazgo auténtico y humano

Durante años, el mundo empresarial ha promovido una idea casi incuestionable: para liderar hay que endurecerse.

Transmilenio

Adiós a las filas: presentaron nueva forma para recargar tarjeta TuLlave en Bogotá

Presentaron una innovadora forma para que los usuarios del sistema integrado de transporte público en Bogotá puedan recargar sus pasajes.

Artistas

Reconocida actriz colombiana está de luto: esta es la razón

Rusia

Colombiano fue condenado a 19 años de prisión en Rusia por combatir del lado de Ucrania

Viral

“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá