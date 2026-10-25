Real Madrid dio el golpe y venció a Barcelona en el clásico mundial | Vea los goles del partido

Real Madrid y Barcelona protagonizaron este domingo 25 de octubre una edición más del clásico más importante del mundo; por la fecha 10 de La Liga, en España, los 'culés' recibieron en el estadio Camp Nou a los 'merengues' con el objetivo de estirar la ventaja sobre su eterno rival y consolidarse en la punta del campeonato pero el delantero francés Kylian Mbappé amargó la fista en Cataluña.

Por su parte, los dirigidos por José Mourinho buscaban continuar con la racha ganadora después de la victoria a mitad de semana por Champions y quedar a solo tres puntos del liderato.

Real Madrid dio el golpe y venció a Barcelona en el clásico mundial

El primer tiempo sería favorable para los visitantes, que tuvieron las mejores oportunidades para abrir el marcador, y fue hasta el minuto 41 que logró hacerlo con un poco de fortuna; tras un mal despeje de Gerard Martín y de rebote, el goleador Kylian Mbappé decretó el 1-0 a favor del Real Madrid.

La segunda mitad tendría a Barcelona con el mayor porcentaje de posesión del balón, tratando de buscar el empate que conseguiría a través del brasileño Raphinha a los 61 minutos de juego luego de un remate con su pierna izquierda que el portero Lunín no alcanzó a contener.

Cuando parecía que el clásico terminaría en empate, volvió a aparecer la figura de Kylian Mbappé y tras una gran habilitación de Camavinga, sentenció el 2-1 final a favor de Real madrid.

Barcelona - 27 puntos Atlético de Madrid - 25 puntos Real Madrid - 24 puntos Betis - 20 puntos Real Sociedad - 19 puntos

Próximos partidos de Barcelona y Real Madrid

El próximo sábado 31 de octubre, Barcelona será nuevamente local ante el Alavés a las 3 de la tarde, mientras que Real Madrid deberá visitar a Racing de Santander el domingo 1 de noviembre a las 10:15 a. m.