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Real Madrid dio el golpe y venció a Barcelona en el clásico mundial | Vea los goles del partido

Kylian Mbappé fue la figura del encuentro con dos anotaciones; alcanzó los 100 goles con la camiseta del Real Madrid.

Real Madrid dio el golpe y venció a Barcelona en el clásico mundial | Vea los goles del partido
Foto: Real Madrid

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
05:10 p. m.
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Real Madrid y Barcelona protagonizaron este domingo 25 de octubre una edición más del clásico más importante del mundo; por la fecha 10 de La Liga, en España, los 'culés' recibieron en el estadio Camp Nou a los 'merengues' con el objetivo de estirar la ventaja sobre su eterno rival y consolidarse en la punta del campeonato pero el delantero francés Kylian Mbappé amargó la fista en Cataluña.

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Por su parte, los dirigidos por José Mourinho buscaban continuar con la racha ganadora después de la victoria a mitad de semana por Champions y quedar a solo tres puntos del liderato.

Real Madrid dio el golpe y venció a Barcelona en el clásico mundial

El primer tiempo sería favorable para los visitantes, que tuvieron las mejores oportunidades para abrir el marcador, y fue hasta el minuto 41 que logró hacerlo con un poco de fortuna; tras un mal despeje de Gerard Martín y de rebote, el goleador Kylian Mbappé decretó el 1-0 a favor del Real Madrid.

La segunda mitad tendría a Barcelona con el mayor porcentaje de posesión del balón, tratando de buscar el empate que conseguiría a través del brasileño Raphinha a los 61 minutos de juego luego de un remate con su pierna izquierda que el portero Lunín no alcanzó a contener.

Cuando parecía que el clásico terminaría en empate, volvió a aparecer la figura de Kylian Mbappé y tras una gran habilitación de Camavinga, sentenció el 2-1 final a favor de Real madrid.

  1. Barcelona - 27 puntos
  2. Atlético de Madrid - 25 puntos
  3. Real Madrid - 24 puntos
  4. Betis - 20 puntos
  5. Real Sociedad - 19 puntos
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Próximos partidos de Barcelona y Real Madrid

El próximo sábado 31 de octubre, Barcelona será nuevamente local ante el Alavés a las 3 de la tarde, mientras que Real Madrid deberá visitar a Racing de Santander el domingo 1 de noviembre a las 10:15 a. m.

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