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Histórica clasificación de Independiente Santa Fe a semifinales de Copa Libertadores: venció por penales a Palmeiras

Las 'Leonas' empataron el partido en una de las últimas jugadas del partido que iniciarían perdiendo por 2-0.

Histórica clasificación de Independiente Santa Fe a semifinales de Copa Libertadores: venció por penales a Palmeiras
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
05:07 p. m.
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Independiente Santa Fe sumó una nueva gesta a su rica historia después de remontarle un 2-0 a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina y ganar posteriormente desde el punto penal.

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Histórica clasificación de Independiente Santa Fe a semifinales de Copa Libertadores

A los 69 minutos de partido, las 'leonas' perdían 2-0 y se despedían de la Copa Libertadores, pero la famosa 'garra cardenal' volvió a aparecer y, con anotaciones de Mariana Zamorano y Juana Ortegón en el último suspiro del partido, lograron el empate y llevarían la serie a la definición desde el punto penal.

Siguiendo con el sufrimiento en los penales, Independiente Santa Fe también iniciaría abajo tras desperdiciar el segundo cobro, pero una brillante actuación de la portera Jimena Ospina más el excelente cobro final de Kelly Ibargüen sellaron la clasificación roja a las semifinales del torneo continental.

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Posibles rivales de Independiente Santa Fe en semifinales de Libertadores

Por el otro lado del cuadro, Corinthians e Independiente del Valle se enfrentarán este sábado 24 de octubre a las 7:00 p. m. para conocer al rival de Santa Fe en la semifinal de la Copa Libertadores.

En fase de grupos, el club bogotano ya se enfrentó a las brasileñas de Corinthians con una dura derrota 5-1; sin embargo, al ser un partido de eliminación directa, en caso de ser el club de Brasil el clasificado, el desarrollo del partido podría ser diferente y las colombianas podrían dar el gran batacazo.

El otro club colombiano presente, Deportivo Cali, también intentará clasificar a las semifinales cuando enfrente a Olimpia de Paraguay el domingo 25 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Colombia.

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