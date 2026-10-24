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Inesperada fecha para los cuartos de final de Copa Betplay: Dimayor confirmó la programación

Independiente Santa Fe y Once Caldas se enfrentarán en busca de las semifinales de la Copa Betplay en donde ya espera Atlético Nacional.

Inesperada fecha para los cuartos de final de Copa Betplay: Dimayor confirmó la programación
Foto: Dimayor

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
05:35 p. m.
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Este sábado 24 de octubre, Dimayor ha hecho oficial la programación del partido de cuartos de final de la Copa Betplay entre Independiente Santa Fe y Once Caldas; es el único partido de esta fase que resta por definirse y no pudo ser programado antes debido a inconvenientes que ha tenido el club 'cardenal' con el estadio El Campín.

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En las semifinales, que volverán a disputarse a partidos de ida y vuelta, ya está confirmado uno de los cruces, que será entre Inter de Bogotá y América de Cali, mientras Atlético Nacional espera por el ganador entre Santa Fe y Once Caldas.

¿Cuándo juegan Santa Fe vs. Once Caldas por Copa Betplay?

La Dimayor ha confirmado la programación del partido por cuartos de final y para sorpresa de muchos hinchas, se disputará el próximo domingo 1 de noviembre a las 8:15 en el estadio Metropolitano de Techo; Santa Fe no podrá hacer uso del estadio El Campín debido a un concierto programado el viernes 31 de octubre.

En la programación oficial entregada por Dimayor para los partidos de Liga Betplay, Independiente Santa Fe debía enfrentar a Cúcuta el lunes 2 de noviembre, pero por obvias razones, dicho partido también tendrá que ser reprogramado.

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Quejas de los hinchas por cambio de fecha del partido vs. Cúcuta

En redes sociales, algunos hinchas de Independiente Santa Fe han demostrado su inconformidad con la nueva programación de los partidos debido a que ya contaban con vuelos comprados para asistir al partido en la ciudad de Cúcuta programado para el 2 de noviembre, aprovechando el puente festivo que hay en el país en ese fin de semana.

Sin embargo, dado que la programación ya fue confirmada, será difícil que el partido contra Cúcuta, se juegue en la fecha prevista y los hinchas también deberán reprogramar sus vuelos.

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