¿Cuántas horas al día debe trabajar una empleada doméstica? Así quedaron con la reducción

Desde el pasado 15 de julio de 2026, entró en vigor la fase final de la Ley 2101 de 2021 en Colombia, fijando el límite de la jornada laboral máxima en 42 horas semanales sin reducciones en el salario. Este ajuste impacta de manera directa a miles de familias y trabajadoras del servicio doméstico en todo el país.

La nueva normativa laboral determina la cantidad exacta de horas diarias que puede laborar una empleada doméstica (externa o interna), cómo se calcula el pago por días y qué exigencias legales aplican para los empleadores.

¿Cuántas horas diarias debe trabajar una empleada doméstica?

La ley colombiana establece un tope semanal de 42 horas, dejando abierta la distribución de la jornada según el acuerdo entre el empleador y la trabajadora, siempre respetando los descansos obligatorios:

En jornadas de 5 días a la semana: La empleada debe trabajar un máximo de 8,4 horas diarias (aproximadamente 8 horas y 24 minutos por día).

En jornadas de 6 días a la semana: El límite diario es de 7 horas al día.

Límite máximo permitido: Ninguna jornada ordinaria puede superar las 9 horas diarias ni bajar de las 4 horas. Cualquier tiempo que exceda estos límites dentro del día o la semana debe remunerarse como horas extra o recargos según el Código Sustantivo del Trabajo.

Diferencias entre empleadas externas e internas

Trabajadoras externas (por días o tiempo completo)

Rigen bajo el límite general de 42 horas semanales. Si trabajan un solo día a la semana, la jornada estándar es de 8 horas, y el salario diario debe ajustarse al nuevo valor del valor/hora recalculado con el divisor de 210 horas mensuales.

Trabajadoras internas (que residen en la vivienda)

Tras los fallos de la Corte Constitucional y la aplicación extensiva de la ley laboral, la jornada máxima para el servicio doméstico interno se redujo a un límite de 52,5 horas semanales, ajustando los tiempos de disponibilidad para prevenir el exceso de carga laboral y garantizar el descanso efectivo.

Aunque el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) mensual no disminuye, la reducción del tiempo trabajado genera un aumento en el valor de la hora ordinaria.

El cálculo mensual pasa de un divisor de 220 horas a 210 horas al mes. Esto significa que, si contrata a una empleada por días o por horas, debe pagar un valor por hora más alto que el registrado en 2025 para mantener el salario proporcional equivalente al mínimo.