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VIDEO | Así operaba en Bogotá una banda que volvió las canchas de fútbol en ollas de droga

Uno de los criminales había sido capturado seis veces, pero seguía en las andanzas.

Mañana Express

julio 29 de 2026
08:02 a. m.
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La Policía anunció la desarticulación del grupo los ‘Cancheros’, el cual se dedicaba a vender marihuana en escenarios deportivos del barrio Galicia, localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá.

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Como resultado de cuatro diligencias de registro y allanamiento, las autoridades capturaron a cinco miembros, quienes deberán responder por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Investigación permitió identificar el modus operandi

De acuerdo con la investigación, que se extendió durante cerca de ocho meses y comenzó tras denuncias de la comunidad, ellos utilizaban tres canchas deportivas como puntos de venta, cambiando con frecuencia de ubicación para evitar los controles de las autoridades.

También ocultaban la droga entre árboles y bajo tierra. Además, tenían código de señas para coordinar las ventas a plena luz del día.

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Las labores de seguimiento incluyeron vigilancia, registros audiovisuales y la participación de un agente encubierto. Según la Policía, estas actividades permitieron documentar la presunta distribución de marihuana en cigarrillos y dosis conocidas como “moños”.

Durante el procedimiento fueron incautados cerca de 700 gramos de esta sustancia y dos celulares.

Las autoridades estiman que esta organización obtenía ingresos ilegales cercanos a los 18 millones de pesos por semana. Los miembros también tienen antecedentes por hurto e inclusive uno de ellos, conocido como alias Mojarra, había sido capturado seis veces en el último año.

Situación judicial de los capturados

La investigación también permitió ubicar a alias Maní como el presunto cabecilla de la estructura, quien, al parecer, coordinaba los turnos de venta, administraba el dinero y distribuía la sustancia. Por otro lado, ‘María’ habría desempeñado funciones logísticas, transportando el estupefaciente en un bicitaxi hasta el parque donde, presuntamente, era vendido.

Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, cuatro de los capturados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que alias María recuperó la libertad, pero seguirá vinculada al proceso.

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