Yerry Mina rompió el silencio sobre Néstor Lorenzo y la eliminación de Colombia en el Mundial

La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 todavía deja reflexiones entre los jugadores. Uno de los que habló sobre ese momento fue Yerry Mina, quien además se pronunció sobre la renovación de Néstor Lorenzo como director técnico del combinado nacional y envió un mensaje de confianza de cara al futuro del equipo.

En una entrevista con ESPN, el defensor del Cagliari respaldó la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol de mantener al entrenador argentino al frente del proyecto deportivo, pese a que la ‘Tricolor’ quedó eliminada en los octavos de final tras caer en la definición por penales.

Para Mina, el proceso ha mostrado avances y merece continuidad, especialmente por los resultados obtenidos desde la llegada del estratega.

¿Qué dijo Yerry Mina sobre la renovación de Néstor Lorenzo?

El defensor calificó la decisión como acertada y destacó la identidad futbolística que, según él, ha construido el técnico argentino desde que asumió el cargo.

Ha sido una buena elección. El profe ha venido con una identidad de juego importante, la cual no clasificamos al, al mundial pasado. A este sí clasificamos y yo creo que hicimos una buena presentación. En la Copa América llegamos a la final, lastimosamente no se nos dio el título, pero estuvimos ahí. Hemos venido creciendo, eso quiere decir que estamos haciendo algo bien y algo bien está haciendo el profe, dijo.

El central también pidió paciencia con el proyecto y puso como ejemplo el camino que recorrió la selección argentina antes de conquistar la Copa América y el Mundial.

Hay que seguir creyendo, seguirle apostando. Con el talento y el futuro que tenemos en Colombia, estamos para cosas grandes, expresó.

¿Cómo vivió Yerry Mina la eliminación de Colombia en el Mundial?

Mina reconoció que la derrota fue uno de los momentos más difíciles para el grupo, pues dentro del plantel existía la convicción de que podían llegar mucho más lejos en el torneo.

Nosotros salimos muy tristes porque se sentía la conexión que estábamos teniendo en cada entrenamiento. No veíamos dónde íbamos a fallar, aseguró.

El defensor confesó que la eliminación en la tanda de penales generó frustración y dolor, especialmente porque considera que el equipo hizo un Mundial competitivo.

“Nosotros nos veíamos finalistas. Teníamos muchas ganas, no se dio. Ahora a levantarnos porque esta selección no tiene techo. Salgo con la frente en alto porque mis compañeros no se guardaron nada”, agregó.

Mientras comienza un nuevo ciclo pensando en las próximas competencias internacionales, las declaraciones del defensor reflejan el respaldo que el cuerpo técnico mantiene dentro del grupo, pese a que el objetivo de pelear por el título mundial quedó pendiente.