Convocados de Atlético Nacional vs. Millonarios: ¿juega James Rodríguez?

Atlético Nacional confirmó sus convocados para uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 de la Liga BetPlay. El conjunto dirigido por Lucas González recibirá a Millonarios este jueves 24 de septiembre, desde las 7:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La principal expectativa estaba puesta en James Rodríguez. El volante había presentado una indisposición después del encuentro frente a Llaneros y no pudo completar al 100% uno de los entrenamientos previos al clásico.

Lucas González incluso dejó abierta la posibilidad de que el jugador no estuviera disponible mientras esperaba su evolución.

¿James Rodríguez fue convocado para Nacional vs. Millonarios?

Finalmente, el ‘23’ aparece en la lista de convocados de Atlético Nacional y estará disponible para el compromiso ante el conjunto bogotano.

James integra el grupo de volantes junto a Zapata, Cabrera, Marín y Ríos. En el arco fueron llamados Armani y Marquínez, mientras que entre los defensores aparecen N. Parra, Tesillo, Reyes, Haydar, Román, Perlaza y Casco.

Para el ataque, Lucas González convocó a 'Chicho' Arango, K. Parra, Moreno, Sarmiento, Poveda y Rosa.

El duelo también generaba expectativa por la posibilidad de ver a James frente a Juan Guillermo Cuadrado, pero este +ultimo no viajó con Millonarios a Medellín.

Parte médico de Atlético Nacional antes de enfrentar a Millonarios

Nacional también informó las novedades de su departamento médico. Alfredo Morelos presenta una lesión muscular de isquiotibiales del muslo derecho y tiene una incapacidad proyectada de cuatro semanas.

Nicolás Rodríguez, por su parte, sufrió un esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda y también tendrá aproximadamente cuatro semanas de incapacidad.

Elkin Rivero se encuentra en readaptación de campo, mientras que Edwin Cardona continúa realizando actividad controlada.

Así, Nacional afrontará el clásico con varias bajas, pero con James Rodríguez dentro de los convocados para buscar un resultado positivo ante Millonarios.