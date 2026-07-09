Destapan cuál será el futuro de Néstor Lorenzo tras la eliminación con Colombia en el Mundial

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 frente a Suiza, en una tanda de penales sumamente disputada, encendió las alarmas en el entorno del fútbol nacional. Tras la caída del combinado patrio, la gran incógnita del país futbolero se centró en una sola pregunta: ¿Qué pasará con Néstor Lorenzo?

A pesar de la ola de rumores que colocaban al estratega argentino fuera del banquillo tricolor e incluso bajo el radar de clubes grandes del continente, durante las últimas horas de este jueves, han destapado cuál es la decisión definitiva sobre su continuidad.

¿Se queda o se va? El veredicto sobre Néstor Lorenzo

De acuerdo con la información revelada por el reconocido periodista César Augusto Londoño, Néstor Lorenzo seguirá siendo el director técnico de la Selección Colombia. A pesar de que su vínculo contractual inicial contemplaba el ciclo de la Copa del Mundo 2026, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) optará por mantener el proceso bajo su mando.

"Les puedo confirmar que Néstor Lorenzo seguirá siendo el técnico de la Selección Colombia", aseguró Londoño, confirmando que el estratega bonaerense cuenta con el respaldo para comandar los hilos de la Tricolor de cara a los retos venideros.

Otro de los periodistas como Felipe Sierra, aseguró que la FCF ofrecerá la renovación al DT, consolidando el proceso para lo que viene con la tricolor.

El proyecto del técnico argentino está proyectado para asegurar la estabilidad del proceso por los próximos cuatro años, apuntando directamente a la Copa América 2028 y la clasificación para el Mundial de 2030.

Números en el proceso de Lorenzo

Las estadísticas finales del estratega pesaron de forma determinante en la decisión de prolongar su proceso. El rendimiento global de la era Lorenzo refleja números sumamente positivos para la escuadra cafetera:

51 partidos

Victorias: 31 triunfos

Empates / Derrotas: 12 empates / 8 derrotas

Goles a Favor / Contra: 96 anotados / 44 recibidos

Porcentaje de Rendimiento: 68.3%

Logros Destacados: Subcampeón de Copa América 2024 y consolidación de nuevas figuras (Ríos, Arias, Muñoz).

El regreso de Colombia a las canchas bajo la dirección de Lorenzo se daría en la fecha FIFA programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, periodo en el cual la Selección disputará una serie de encuentros amistosos para arrancar de lleno su nuevo ciclo de preparación.