Traslado pensional vence el 16 de julio: qué hacer si la página de Colpensiones no funciona

Las fallas en la plataforma de Colpensiones generan preocupación entre miles de afiliados que buscan realizar el traslado pensional antes del próximo 16 de julio, fecha en la que vence el plazo de la denominada ventana pensional.

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De acuerdo con información entregada por fondos privados, cerca de 260.000 personas podrían verse afectadas por los inconvenientes reportados durante el proceso digital.

¿Qué está pasando con la plataforma de Colpensiones para el traslado pensional?

Durante pruebas realizadas al portal de Colpensiones se evidenció que el sistema solicita los datos del usuario en varias oportunidades y tras varios minutos de espera, muestra un mensaje de error que impide continuar con el trámite. Esta situación ha llevado a numerosos afiliados a acudir directamente a las oficinas de la entidad para intentar avanzar con el proceso.

El traslado pensional está dirigido a las personas a las que les faltan 10 años para la jubilación y cuyo primer paso consiste en realizar la doble asesoría. Aunque el procedimiento puede adelantarse por internet, los problemas técnicos han dificultado que muchos usuarios completen la radicación de la solicitud por los canales digitales.

Varios ciudadanos aseguraron que el sistema se encuentra caído y que, ante esa situación, funcionarios de Colpensiones han optado por recibir formularios de manera presencial y dejar constancia de la radicación.

Otros usuarios indicaron que previamente habían intentado hacer el trámite en línea, pero recibían mensajes relacionados con mantenimiento del sistema, por lo que finalmente tuvieron que acudir a una sede física.

¿Qué recomienda Colpensiones y qué advierte Asofondos antes del 16 de julio?

Según informó Colpensiones, actualmente se adelanta un proceso de modernización tecnológica y, debido a las fallas presentadas, la entidad ampliará temporalmente los horarios de atención en sus puntos de servicio.

La recomendación para quienes aún no han iniciado o completado el trámite es acercarse a las oficinas durante este fin de semana o en los días previos al 16 de julio, con el fin de evitar quedar por fuera de la oportunidad de traslado.

Por su parte, Asofondos manifestó su preocupación por las nuevas fallas en las plataformas digitales de Colpensiones cuando faltan pocos días para el vencimiento del plazo.

El gremio recordó que la solicitud de traslado debe quedar radicada a más tardar el 16 de julio de 2026 y señaló que, con corte al 30 de junio, se habían concretado 158.382 traslados y se registraban más de 281.000 solicitudes de doble asesoría.

Además, precisó que las AFP privadas Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia continúan operando con normalidad y recomendó a los afiliados habilitados no esperar hasta el último momento para presentar su solicitud si consideran conveniente realizar el cambio.