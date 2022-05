¿Qué le espera a Santa Fe? Así juegan los equipos de Alfredo Arias

Nadie lo tenía presupuestado, pero a inicios de semana se destapó el 'as' que Independiente Santa Fe tenía bajo la manga para reemplazar a Martín Cardetti en la dirección técnica del equipo: Alfredo Arias.

Con unas de cal y otras de arena, fue el paso del entrenador uruguayo por Deportivo Cali entre 2020 y 2021, en un ciclo que comenzó bastante bien y de forma prometedora, pero que con el tiempo se fue diluyendo y acabó con rumores de agarrones con jugadores en el medio.

Pese a ello, Arias dejó una importa de su fútbol en nuestro país y por eso es que Nacional hace unos meses y ahora Santa Fe, se fijaron en él. Contraria a la táctica histórica propia del ADN uruguayo de defender en bloque bajo, abroquelado y luego hacer transiciones rápidas en ataque, la idea que propone el DT de 63 años se salde del molde y resulta atrevida para lo que ha corrido en las venas de su país.

¿Cuál es la idea de juego de Alfredo Arias?

Los equipos de Alfredo Arias juegan bajo el eslogan de tener la pelota, y a partir de ahí, jugar al toque con juego directo, pero teniendo pausas para pasar el balón con criterio y no con afán. Avance con sucesivas combinaciones.

El famoso pelotazo uruguayo no tiene nada que ver en el estilo de Arias, es más, no está dentro de su libreto, lo aborrece. La salida desde el fondo siempre es en corto y por eso, los centro campistas retroceden para servir como opción de pase. Los jugadores se mantienen compactos entre líneas con el fin de que el rival no los coja 'partidos', pues una de sus leyes 'reinas' es la recuperación tras perdida y para eso es importante tener los sectores juntos.

Sin embargo, la idea del DT uruguayo no es presionar en alto, sino hacerlo en la mitad del campo. Ahí sí aparecen varios de sus jugadores encima del rival que tiene la pelota y tratan de recuperar con mucha velocidad y cubriendo también a los apoyos del rival.

Línea de tres defensores, una alternativa recurrente

En cuanto a sistemas de juego, Alfredo Arias emplea con recurrencia el 1-4-3-3 posicional, o a veces también le gusta variar a una línea de tres defensores, utilizando 1-3-3-2-2 o 1-3-4-3, pero siempre manteniendo el bloque compacto en la mitad de la cancha.

Alfredo Arias nunca ha renunciado a su premisa de mantener el balón y eso le ha llevado a tener éxito y reconocimiento fuera de su país. Aparte de dirigir a Montevideo Wanderers, con el que ganó el título de la liga de Uruguay en 2014, ha pasado por Emelec (Ecuador), Bolívar (Bolivia), Universidad de Chile, Deportivo Cali y ahora tendrá en Santa Fe su próximo reto para saldar la deuda pendiente de coronarse en el fútbol colombiano.