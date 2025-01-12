Copa América en 2028 tendría sorpresivo país anfitrión: Conmebol tendría la decisión en sus manos

Apenas unos meses después de la exitosa realización de la Copa América 2024 en su territorio y con el Mundial de 2026 ya en el horizonte, Estados Unidos ha reafirmado su ambición de consolidarse como el epicentro del fútbol en el continente al presentar una fuerte candidatura para albergar la Copa América 2028.

Esta movida, impulsada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) en conversaciones avanzadas con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la CONCACAF, pone nuevamente al país en la pole position para recibir a las mejores selecciones de América por tercera vez en apenas 12 años.

La noticia, revelada por medios especializados, subraya una tendencia clara: el músculo económico y la infraestructura deportiva de Estados Unidos superan a las opciones tradicionalmente sudamericanas, como Argentina y Ecuador, que también han manifestado su interés.

La Copa América 2024, celebrada en estadios de talla mundial y con una asistencia récord, demostró la viabilidad financiera y la capacidad organizativa del país, generando ingresos sin precedentes para la CONMEBOL y revalorizando el torneo a nivel global.

¿Por qué EE.UU. sería sede de la Copa América 2028?

La principal carta de presentación de la candidatura estadounidense no es otra que la solvencia financiera. La edición de 2024 generó una recaudación millonaria que superó los 300 millones de dólares para la CONMEBOL, una cifra difícil de igualar para cualquier otra federación.

Este modelo, basado en estadios gigantescos, un mercado de boletos premium y el enorme interés de la diáspora latinoamericana y los aficionados locales, se perfila como el factor determinante para repetir la sede.

Para la CONCACAF, la realización de la Copa América en Norteamérica significa mantener el valioso intercambio deportivo con las potencias del sur. Repetir el formato de invitación, que incluiría nuevamente a selecciones como México y el propio Estados Unidos, garantiza a sus equipos una preparación de alto nivel de cara a futuros compromisos internacionales, incluyendo el Mundial 2026, donde el equipo local necesita todo el fogueo posible.

El Gran Obstáculo: Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

A pesar de la fortaleza de su propuesta, el camino de Estados Unidos no está exento de desafíos. El principal escollo a sortear es la coincidencia del torneo con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La superposición de fechas entre dos eventos deportivos de magnitud mundial en el mismo país representa un desafío logístico y de coordinación sin precedentes.

Actualmente, las partes trabajan en la búsqueda de un consenso en el calendario que evite la superposición.

Entre las alternativas que se barajan están el ajuste de las fechas de la Copa América o la negociación para que la final del torneo continental se celebre en una ciudad distinta a Los Ángeles, minimizando así el conflicto de recursos e infraestructura. La US Soccer confía en poder sortear este reto, apelando a la capacidad de organización que ya ha demostrado el país en grandes citas.