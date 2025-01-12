Sorteo del Mundial 2026: fecha, hora y cómo ver en Colombia

Este viernes 5 de diciembre llega por fin uno de los momentos más esperados por los aficionados al fútbol en todo el planeta: el sorteo de los grupos del Mundial de Estados Unidos 2026. La ceremonia, que tendrá lugar en Washington, marcará oficialmente el inicio del camino hacia la próxima Copa del Mundo, en la que la selección Colombia aguarda con expectativa para conocer a sus rivales de la fase inicial. Como ya fue confirmado, el evento será transmitido en Colombia por la aplicación oficial del Canal RCN, que ofrecerá cobertura completa para quienes deseen seguir cada detalle en tiempo real.

Para muchos hinchas y analistas, el verdadero comienzo del torneo está precisamente en el sorteo. Es el momento en el que los sueños empiezan a tomar forma y se trazan los primeros análisis sobre los posibles cruces, las rutas hacia la clasificación y las grandes historias que puede dejar el campeonato. Colombia, clasificada nuevamente a una cita orbital, vive esta previa con la ilusión intacta, esperando un grupo que le permita proyectarse hacia la siguiente ronda y construir una campaña sólida.

Un evento que reúne a los máximos líderes del fútbol mundial

La ceremonia del viernes promete ser histórica, no solo por lo deportivo, sino también por la presencia de importantes autoridades internacionales. Se espera la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien liderará el acto oficial junto al presidente local, Donald Trump. Además, representantes de los gobiernos de Canadá y México —países que, junto a Estados Unidos, serán sede del torneo— tendrán un protagonismo relevante en un evento que refleja la magnitud logística y política que implica la organización del Mundial 2026.

La FIFA ha preparado un espectáculo de gran nivel, acompañado de presentaciones artísticas y segmentos especiales que celebrarán la cultura de las tres naciones anfitrionas. La expectativa es alta, pues será la primera Copa del Mundo con formato ampliado y 48 selecciones.

Hora del sorteo y expectativa para Colombia

El esperado sorteo comenzará a partir de las 12 del mediodía, hora colombiana, un horario ideal para que millones de aficionados puedan seguir la transmisión. La aplicación del Canal RCN ofrecerá acceso gratuito para los usuarios registrados, permitiendo que la afición tricolor esté conectada desde cualquier lugar del país.

Con el reloj contando las últimas horas, Colombia se prepara para conocer el grupo que marcará su ruta mundialista. Sea cual sea el resultado, lo cierto es que este viernes se dará el puntapié inicial hacia un torneo que promete emociones, desafíos y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol colombiano.