Esto tiene que pasar para que Deportivo Cali descienda en 2026, según la IA

Este viernes 16 de enero comenzó oficialmente la Liga BetPlay 2026 y con ello, nuevamente se está moviendo la tabla del promedio para definir a los dos equipos que perderán la categoría y jugarán en la segunda división para el año 2027.

RELACIONADO Santa Fe sacó empate de oro ante Junior en Barranquilla y definirá la Superliga en El Campín

Deportivo Cali completa varios años intentando escapar del fantasma del descenso, pero las malas campañas con diferentes cuerpos técnicos, sumados a los múltiples problemas financieros y administrativos de la anterior administración, los mantienen con problemas en 2026.

Se borraron los puntos que el Cali logró hacer en 2023, donde tuvo la mejor campaña de los últimos años. El promedio acumulado entre 2024 y 2025 los deja en la casilla 16 de tabla del descenso, contando a Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba en las casillas 20 y 19 que no tienen promedio acumulado.

El escenario realista para que Deportivo Cali descienda, según la IA

De acuerdo con la tabla del descenso, Deportivo Cali arranca la temporada con 78 partidos disputados y 83 puntos acumulados, para un promedio de 1,064. Aunque esta cifra lo mantiene fuera de los dos últimos lugares, la diferencia con los equipos que lo rodean es mínima y cualquier campaña deficiente en 2026 tendría un impacto directo en su permanencia.

"Un escenario realista contempla que el equipo azucarero cierre el año con una campaña pobre, cercana a los 44 puntos en los 38 partidos de la temporada. En ese caso, Cali llegaría a 127 puntos en 116 partidos, lo que arrojaría un promedio aproximado de 1,095, suficiente para caer a los últimos puestos de la tabla del descenso".

El Cali no se despega de la zona baja Incluso con 40–44 puntos, el Cali no logra una diferencia significativa frente a los equipos que hoy lo rodean en la tabla del descenso. Esto implica que el equipo verdiblanco no logra “romper” la tabla, sino que permanece oscilando entre los puestos 15 y 18 durante gran parte del año. Llaneros y Alianza lo superan con campañas normales- Llaneros, que apenas carga 41 partidos previos, mejora su promedio con una campaña cercana a los 45 puntos, superando al Cali en el acumulado.

- Alianza Valledupar, con un promedio inicial superior, sostiene un rendimiento regular y se mantiene por encima sin necesidad de una temporada sobresaliente. Internacional de Bogotá reacciona a tiempo Internacional de Bogotá, que arranca con un promedio cercano al del Cali, logra una campaña estable (alrededor de 50 puntos), suficiente para quedar por encima gracias a un mejor equilibrio entre puntos y partidos disputados.



Los equipos sin promedio no fallanCúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba , que no tienen promedio acumulado, no necesitan campañas brillantes. Con sumar entre 40 y 45 puntos, evitan quedar en el fondo absoluto y superan al Cali en la tabla del descenso, dado que el equipo azucarero arrastra un historial más pesado.



Resultado final del escenario

Con este comportamiento combinado:

Cali hace alrededor de 44 puntos.

Tres o cuatro rivales directos lo superan con campañas regulares.

Ningún equipo colapsa de forma drástica.

Deportivo Cali termina en los puestos 19 o 20 de la tabla del promedio y desciende a la segunda división para 2027.