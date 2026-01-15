CANAL RCN
Deportes

Santa Fe sacó empate de oro ante Junior en Barranquilla y definirá la Superliga en El Campín

Santa Fe sacó un valioso empate 1-1 ante Junior en Barranquilla por la Superliga y definirá el título como local en El Campín el próximo 21 de enero.

Junior vs. Santa Fe, Superliga
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

enero 15 de 2026
09:38 p. m.
El fútbol colombiano abrió oficialmente su calendario de 2026 con un duelo intenso y cargado de emociones.

Independiente Santa Fe logró un empate de oro 1-1 en su visita a Junior de Barranquilla, en el partido de ida de la Superliga de Colombia, dejando la definición abierta para Bogotá.

El compromiso, disputado en el Estadio Metropolitano, mostró a un Santa Fe ordenado, competitivo y efectivo, que supo golpear en el momento justo y resistir cuando el rival adelantó líneas en busca del empate.

Santa Fe sorprendió y golpeó primero

Contra todo pronóstico, el equipo cardenal se plantó con personalidad desde el inicio y no se dejó intimidar por la presión de la hinchada local.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, llegó el golpe inesperado. En tiempo de reposición, Hugo Rodallega aprovechó un error defensivo de Jhomier Guerrero y definió con categoría para el 0-1, silenciando el Metropolitano.

El gol fue un premio a la disciplina táctica de Santa Fe, que supo cerrar espacios y esperar su oportunidad ante un Junior que tuvo la posesión, pero pocas ideas claras en ataque durante la primera mitad.

Junior reaccionó, pero todo se definirá en Bogotá

Para el segundo tiempo, el panorama cambió. Junior salió decidido a buscar el empate y arrinconó por varios pasajes a Santa Fe.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 72, cuando Teófilo Gutiérrez recibió un gran pase de Canchimbo y sacó un remate preciso al ángulo, imposible para el arquero Wbeimar Asprilla.

El 1-1 marcó el cierre del encuentro y dejó la serie totalmente abierta. Ahora, el campeón de campeones del 2025 se definirá el miércoles 21 de enero en el Estadio El Campín, donde Santa Fe será local y buscará levantar su quinta Superliga.

