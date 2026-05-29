CANAL RCN
Deportes

Egan Bernal firmó buena actuación en la etapa reina del Giro de Italia y se metió al top 10: así va en la general

El líder del Ineos soportó la implacable montaña de la decimonovena fracción.

Egan Bernal
Foto: AFP

Mateo Alfonso Rey

mayo 29 de 2026
11:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 29 de mayo, el pelotón del Giro de Italia afrontó un verdadero infierno en lo que fue la etapa reina. La fracción 19 de la Corsa Rosa dejó varios movimientos en la montaña, beneficiando a varios de los favoritos en la general.

Precisamente, uno de los que sacó oro fue el colombiano Egan Bernal, quien soportó la implacable trepada y se logró meter al top 10 de la general.

🔴EN VIVO🔴 Siga en directo la etapa 19 del Giro de Italia 2026: jornada de alta montaña
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Siga en directo la etapa 19 del Giro de Italia 2026: jornada de alta montaña

El líder del Ineos cruzó la línea de meta este viernes en la casilla 13, perdiendo dos minutos y catorce segundos con respecto al ganador Sepp Kuss.

Gracias a este tiempo, Egan cerró el top 10 de la general, ahora perdiendo más de once minutos con el líder de la maglia rosa, Jonas Vingegaard.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 19

Aquí tienes la transcripción exacta del texto contenido en la imagen image_ca41f4.png:

  1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 75:13:16
  2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 4:03
  3. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 5:04
  4. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 5:33
  5. Derek Gee-West (CAN/Lidl-Trek) a 6:31
  6. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 7:26
  7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 7:50
  8. Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) a 8:29
  9. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) a 9:01
  10. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 11:19
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Santos de Brasil se pronuncia sobre la gravedad de la lesión de Neymar: esto dijo el club

Copa Sudamericana

¿Cuándo jugarán Santa Fe y Medellín? Rivales y fechas en Sudamericana

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Siga en directo la etapa 19 del Giro de Italia 2026: jornada de alta montaña

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

¿Qué riesgos enfrenta Colombia en la recta final de las elecciones presidenciales?

En La Mesa Ancha se advirtió sobre riesgos de participación en política, presión institucional y escenarios de tensión durante la jornada electoral del domingo.

Dólar

Así abrió el precio del dólar hoy viernes 29 de mayo: conozca su precio

Así se cotiza la divisa extranjera en la última semana del mes de mayo.

La casa de los famosos

A petición del público: este fue el último congelado en La Casa de los Famosos Colombia

Estados Unidos

Video: explotó un cohete de Blue Origin de Jeff Bezos en Florida

Invima

Invima lanzó alerta por productos para el rendimiento masculino: podrían ser perjudiciales