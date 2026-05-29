Egan Bernal firmó buena actuación en la etapa reina del Giro de Italia y se metió al top 10: así va en la general

Este viernes 29 de mayo, el pelotón del Giro de Italia afrontó un verdadero infierno en lo que fue la etapa reina. La fracción 19 de la Corsa Rosa dejó varios movimientos en la montaña, beneficiando a varios de los favoritos en la general.

Precisamente, uno de los que sacó oro fue el colombiano Egan Bernal, quien soportó la implacable trepada y se logró meter al top 10 de la general.

El líder del Ineos cruzó la línea de meta este viernes en la casilla 13, perdiendo dos minutos y catorce segundos con respecto al ganador Sepp Kuss.

Gracias a este tiempo, Egan cerró el top 10 de la general, ahora perdiendo más de once minutos con el líder de la maglia rosa, Jonas Vingegaard.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 19

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