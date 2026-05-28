🔴Egan Bernal ante una etapa reina histórica en el Giro de Italia: hora y canal para ver EN VIVO

El Giro de Italia 2026 entra en su punto más crítico. Este viernes 29 de mayo se disputará la esperada etapa reina, una jornada diseñada para separar definitivamente a los aspirantes reales al título del resto del pelotón. La montaña asumirá el protagonismo absoluto en un recorrido que promete exigencia extrema, desgaste acumulado y posiblemente uno de los capítulos más recordados de esta edición.

La Etapa 19, entre Feltre y Piani di Pezzè, tendrá 151 kilómetros de recorrido y más de 5.100 metros de desnivel positivo acumulado, cifras que por sí solas explican la magnitud del desafío. Serán seis puertos de alta montaña en un terreno dominado por los Dolomitas, donde cualquier debilidad puede costar minutos decisivos en la clasificación general.

Además del enorme desgaste físico, la jornada presenta un componente histórico: será la primera vez en esta edición que el Giro ascienda por encima de los 2.000 metros de altitud. Allí aparecerá el mítico Passo Giau, designado como Cima Coppi, reconocimiento reservado al puerto más alto de toda la carrera y bautizado en homenaje al legendario ciclista italiano Fausto Coppi.

Aunque este Giro no contó con ascensos emblemáticos como Stelvio, Mortirolo o Zoncolan, la reaparición del Paso Giau devuelve parte de la identidad montañosa clásica de la prueba italiana.

¿Puede Jonas Vingegaard sentenciar el Giro en la etapa reina?

Todas las miradas apuntan hacia Jonas Vingegaard. El danés ha mostrado solidez desde el comienzo de la competencia y llega a la montaña decisiva con el objetivo claro de no dejar margen para sorpresas.

El gran dilema táctico del líder estará en decidir cuánto arriesgar. Puede optar por administrar ventajas y controlar a sus rivales o buscar un ataque definitivo que deje prácticamente resuelta la carrera antes del cierre del fin de semana.

Viernes y sábado representan las dos jornadas que terminarán de moldear el podio final del Giro. La alta montaña suele castigar incluso a los más fuertes, por lo que la gestión de energía, el trabajo de los equipos y la capacidad de recuperación serán tan importantes como la explosividad en las rampas finales.

¿Por qué el Passo Giau despierta tantos recuerdos para Colombia?

Para el ciclismo colombiano, el Passo Giau no es un puerto cualquiera. Ese ascenso guarda una conexión especial con la conquista de Egan Bernal en el Giro de Italia 2021.

En aquella edición, el colombiano brilló en una jornada inolvidable rumbo a Cortina d’Ampezzo. Bernal, vestido con la maglia rosa, conquistó su segunda victoria de etapa en ese Giro y reforzó su camino hacia el título. Curiosamente, las difíciles condiciones climáticas afectaron la transmisión televisiva y millones de aficionados apenas pudieron observar la llegada del corredor colombiano a meta.

Cinco años después, el Paso Giau vuelve a instalarse en el centro de la conversación y amenaza nuevamente con convertirse en juez de la clasificación general.

La transmisión de esta etapa podrá seguirse desde las 5:30 a.m. a través de la aplicación oficial y del canal de YouTube de Deportes RCN. Sebastián Araújo y Camilo Uribe estarán inicialmente al frente de la cobertura, antes del relevo con Mario Sábato en la narración y Juan Charry en los comentarios para acompañar una jornada que tiene todos los ingredientes para marcar el destino del Giro de Italia 2026.