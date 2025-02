Jornada 'de infarto' en Europa League: prográmese para las revanchas por un cupo a octavos de final

Este jueves 20 de febrero, se jugarán las revanchas por los dieciseisavos de final (o ronda de 'playoff') de la Europa League 2025/25. A diferencia de la Champions League, los ocho partidos se disputarán el mismo día y se conocerán los ocho equipos que seguirán con vida en la competencia organizada por la UEFA.

Cuatro compromisos arrancarán a las 12:45 p. m. Sin lugar a dudas, el cruce entre AS Roma y FC Porto es el 'plato fuerte' del primer turno. La 'loba' y los 'dragones' igualaron 1-1 en el Estádio do Dragão gracias a los goles de Mehmet Zeki Çelik y Francisco Moura. Bryan Cristante fue expulsado y no podrá jugar el compromiso en el Stadio Olimpico.

Davinson Sánchez y Galatasaray van por la épica contra AZ Alkmaar. Los 'leones' fueron goleados 4-1 en la ida por lo cual tendrán que protagonizar una notable remontada en el RAMS Park. Ya en el segundo turno, Real Sociedad vs. FC Midtjylland promete grandes emociones luego de que el cuadro vasco ganara la ida por 2-1.

Este viernes 21 de febrero se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza).

Europa League 2024/25: programación para el jueves 20 de febrero (hora de Colombia)

12:45 p. m.: FK Bodø/Glimt vs. FC Twente (agregado 1-2).

AS Roma vs. FC Porto (agregado 1-1). 12:45 p. m.: Galatasaray S.K. vs. AZ Alkmaar (agregado 1-4).

FCSB vs. PAOK FC (agregado 2-1). 03:00 p. m.: AFC Ajax vs. Royale Union Saint-Gilloise (agregado 2-0).

Real Sociedad vs. FC Midtjylland (agregado 2-1). 03:00 p. m.: R.S.C. Anderlecht vs. Fenerbahçe SK (agregado 0-3).

Cabe resaltar que todos los partidos serán transmitidos por Disney + (Star + / ESPN).

