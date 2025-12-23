Emotivo reencuentro de un soldado con su familia: pasarán juntos las fiestas de diciembre

Lo que comenzó como una rutinaria presentación ante un alto oficial de la Fuerza Aeroespacial, terminó convirtiéndose en una emotiva sorpresa navideña para el soldado Manuel Jiménez.

Al uniformado lo trasladaron desde Leticia hasta Bogotá en un vuelo militar para reunirse con su familia tras más de cinco meses de servicio.

De Leticia a reencontrarse con su familia

El militar, quien hace parte del Grupo Aéreo de la Amazonía, inicialmente recibió instrucciones de enviar una carta a sus padres. Sin embargo, sus superiores habían preparado una sorpresa: embarcarlo en el Boeing 767 para que la entregara personalmente.

Por si fuera poco, le concedieron 15 días de permiso, como recompensa por su desempeño en las cuadrillas de seguridad. La emoción fue indescriptible. El soldado le agradeció a su papá y mamá, asegurando que por ellos es que es un buen hombre.

Le dieron 15 días de permiso

El trayecto fue de mil kilómetros y dos horas de vuelo desde la Amazonía hasta la capital, culminando con el sentimental reencuentro familiar. El uniformado tiene previsto acabar el servicio en marzo, por lo que aún quedaban varios meses para ese momento.

Su papá, Luis Jiménez, no pudo contener la emoción: “Mucha felicidad. Claro, felicidad de la familia”. Otro allegado, su hermano Nicolás, añadió: “Una alegría inexpresable. No hay manera de poder decir lo feliz que estamos”.

El brigadier Federico Bocanegra, jefe de la jefatura defensa de la FAC, sostuvo que no se conformaron solo con la carta, sino que querían que él mismo tuviera ese honor. El reencuentro tuvo lugar en el centro comercial Gran Estación, occidente de la ciudad.

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la gente suele aprovechar sus vacaciones para salir de viaje. Sin embargo, son cientos los militares que no pueden pasar estos días con sus familias e incluso deben estar en medio de operaciones.