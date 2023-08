Juan Sebastián Quintero se fue expulsado por terrible entrada a la joya del Real Madrid

No hubo espacio para el milagro, realmente era casi imposible que sucediera. Deportivo Pereira no pudo remontar la serie 4-0 en contra con Palmeiras, empató sin goles en Sao Paulo y quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores 2023.

Con eso, Colombia quedó sin representantes para el tramo final del torneo más importante a nivel de clubes en Suramérica. Entre Fluminense y Olimpia saldrá el último semifinalista para acompañar a Palmeiras, Boca Juniors e Inter de Porto Alegre.

A pesar de la dificultad del contexto que significaba remontar una serie 4-0 abajo en Brasil frente al 'verdao', Pereira no se sintió menos y luchó para lograr la hazaña. Al final hubo impotencia por salir eliminado de esa manera y los jugadores no lo ocultaron.

Por ejemplo, Juan Sebastián Quintero se fue expulsado al minuto 76 por doble amarilla. La primera la había recibido tan solo tres minutos antes y queda la sensación que pudo ser completamente evitable.

Las dos faltas del defensor colombiano fueron contra ni más ni menos que Endrick, la 'joya' de 17 años que ya fue adquirido por el Real Madrid a cambio de 70 millones de euros.

La primera infracción fue en una jugada sin nada de peligro para el Pereira en la que el joven delantero estaba protegiendo el balón de buena manera con su humanidad, y Quintero, con el afán de robar la posesión, lo terminó tumbando con un empujón.

La segunda falta sí fue más abrupta. Palmeiras inició un contraataque a pura velocidad a campo abierto. Endrick recibió la habilitación para escaparse hacia el área del Pereira, y para detenerlo, Quintero fue con toda su humanidad sobre el atacante para derribarlo y cortar su corrida, olvidándose totalmente de la trayectoria del balón y con la intención clara de ir contra él.

