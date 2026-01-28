CANAL RCN
Crisis total en Millonarios: perdió ante Pasto y el ciclo de Hernán Torres tendría las horas contadas

¿Con las horas contadas? Millonarios perdió contra Pasto y el ciclo de Hernán Torres parece llegar a su fin.

Crisis total en Millonarios: perdió ante Pasto
Foto: X Millonarios

Noticias RCN

enero 28 de 2026
10:32 p. m.
El ambiente en Millonarios es tenso y el club bogotano atraviesa momentos de alta tensión. Este miércoles 28 de enero, Millonarios cayó frente al Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad.

En el encuentro, el goleador Leonardo Castro y el flamante refuerzo argentino, Rodrigo Contreras, sostuvieron una diferencia en pleno campo de juego.

El incidente ocurrió en el primer tiempo, tras una falta cometida dentro del área sobre el propio Contreras. El atacante extranjero, con la intención de volver a anotar, tomó de inmediato el balón para ejecutar la pena máxima.

No obstante, Leonardo Castro se acercó con firmeza para pedirle el cobro, lo que desencadenó un intercambio de palabras y gestos de inconformidad que no pasaron desapercibidos para la transmisión oficial.

Gol de Rodrigo Contreras y abrazo con Leonardo Castro

Pese a la diferencia con Leonardo Castro, el refuerzo argentino mantuvo su posición y se paró frente al punto blanco. Al minuto 29, Rodrigo Contreras sentenció el empate con un potente disparo al medio y arriba, dejando sin opciones al guardameta Herrerín.

La anotación no solo significó la igualdad tras el gol inicial para el Pasto, sino que sirvió para disipar, momentáneamente, la fricción entre los artilleros.

Tras inflar la red, Contreras buscó a Castro y ambos se fundieron en un abrazo, enviando un mensaje de unidad al grupo y a la tribuna. Sin embargo, la calma duró poco en Millonarios.

La expulsión de Mateo García, también refuerzo dejó al "embajador" con diez hombres, obligando a Hernán Torres a realizar una triple sustitución defensiva, sacrificando precisamente a Leonardo Castro, Quintero y Llinás.

Crisis deportiva y futuro incierto de Hernán Torres

La derrota en territorio nariñense no logra calmar las aguas en la institución bogotana. El rendimiento colectivo de Millonarios ha sido objeto de duras críticas desde el semestre anterior, y la sombra de la destitución acecha al estratega Hernán Torres.

A pesar de ser el técnico que rompió la sequía de títulos en 2012, gran parte de la hinchada exige un cambio de rumbo debido a la falta de resultados positivos y la irregularidad en el juego.

Con la expulsión de García y el evidente desgaste de los jugadores, el equipo capitalino termina el encuentro replegado y sufriendo las arremetidas del conjunto volcánico.

Finalizando el partido, en el minuto 78, Andrey Estupiñán encendió la jugada y definió con potencia, enviando el balón al fondo de la red junto al palo defendido por Diego Novoa. Al arquero le hizo falta una mejor reacción en la barrera y Pasto se puso arriba del marcador 2-1 frente a Millonarios.

