¡Magia pura! Juan Fernando Quintero marcó doblete con River Plate: vea los goles

La magia de Juan Fernando Quintero volvió a encender las tribunas del estadio Más Monumental. Este miércoles 28 de enero, el mediocampista antioqueño se vistió de figura al anotar un impresionante doblete en la victoria parcial de River Plate ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco de la segunda fecha del torneo argentino.

El "10" colombiano, que vive una nueva etapa de idilio con la hinchada del club "Millonario", fue el eje central del esquema ofensivo y demostró por qué sigue siendo uno de los jugadores más talentosos del continente. Su actuación no solo le otorga tres puntos vitales al equipo de Núñez, sino que reafirma su vigencia en la élite del fútbol sudamericano en este inicio de 2026.

Juan Fernando Quintero marcó doblete con River Plate

El primer destello de genialidad ocurrió al minuto 41 de la etapa inicial. Tras una falta frontal al área del "Lobo", Quintero se adueñó del balón con la confianza que lo caracteriza. Con una ejecución impecable de pierna zurda, el colombiano acarició el esférico con el borde interno, logrando que la pelota superara la barrera con una curva perfecta para dejar sin opciones al guardameta rival.

Este tanto permitió que River Plate se marchara al descanso con una ventaja mínima, pero con la tranquilidad de tener el control del juego. La anotación de tiro libre fue celebrada con euforia por la afición, recordando las mejores noches del volante paisa en el escenario porteño.

Durante el primer tiempo, Juanfer no solo marcó, sino que registró una efectividad de pases superior al 85%, siendo el motor de la generación de juego del equipo local.

Juan Fernando Quintero y el mensaje para la Selección Colombia

La racha de Quintero no se detuvo ahí. Apenas iniciaba el complemento, al minuto 49, el antioqueño volvió a aparecer para sentenciar el rumbo del encuentro.

Tras una asistencia precisa a ras de piso desde el costado izquierdo, Juan Fernando se posicionó dentro del área y, con un toque sutil pero potente al primer palo, venció nuevamente la resistencia de Gimnasia.

Este segundo gol de su cuenta personal ratifica el excelente estado físico y mental del jugador. Con este rendimiento, Quintero envía un mensaje contundente al cuerpo técnico de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.