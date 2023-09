“La gente le cobra a Lucas el haber trabajado en Nacional y su asistente”: Fabián Vargas

América de Cali no vive semanas tranquilas desde la llegada de Lucas González para iniciar un nuevo proceso en el segundo semestre del año, pues el técnico bogotano no ha dado los resultados que los hinchas piden a gritos e incluso ya muchos le han dejado en claro a la directiva que quieren la saluda del DT.

González arribó al cuadro vallecaucano después de una temporada brillante con Águilas Doradas. Sin embargo, su idea de juego no ha sido muy bien captada por los jugadores del América y la afición ‘escarlata’ no espera ningún proceso, a pesar de haberse disputado tan solo 7 jornadas del fútbol colombiano.

En NoticiasRCN.com conversamos con Fabián Vargas, exjugador e ídolo americano, quien se refirió a la compleja situación que vive el técnico en Cali y dejó claro que cree netamente en los procesos, pues a los futbolistas siempre les cuesta comprender nuevas ideas de los entrenadores que van llegando a los banquillos.

Proceso de Lucas González en América

Siento que no es una situación fácil especialmente por los resultados que se ha venido teniendo en este nuevo proceso con Lucas. Siento que el nivel de paciencia de los hinchas y de los mismos directivos es mínimo. Siempre he sido un convencido que cuando hay un nuevo proceso, cuando llegan nuevas técnicas, hay que darle tiempo de trabajo, armar un equipo en cinco o seis fechas no es fácil, ni para América, ni para ni para ningún equipo. Me parece que dentro de la metodología que utiliza Lucas aún se requieren unas sesiones de entrenamiento porque de la parte conceptual se hace un poco más complejo para para los jugadores entender el mensaje igual.

Pasado en Atlético Nacional

También siento que la gente le cobra Lucas el haber trabajado en un equipo como como Nacional y que su asistente técnico tenga también ese pasado verde. No les facilita ni su llegada, ni su permanencia, pero es algo que la que la gente tiene que comprender que la institución tiene que estar por encima de los colores y el profesionalismo de la gente se tiene que respetar.

Respaldo de jugadores a Lucas

Quiere decir que el trabajo que se está haciendo es bueno. Que si bien no se ha visto reflejado en los resultados, ellos sienten que con lo que les viene dando Lucas tienen la posibilidad de crecer, de mejorar y de llevar este proceso a conseguir grandes cosas. Creo que para para el técnico sentir ese respaldo de los jugadores debe ser algo de motivación extra para seguir con ese convencimiento.

Mensaje de Lucas a jugadores

Lo de Lucas yo lo viví cuando estuve en Europa y con técnicos como Juan Manuel Lillo. Te hablaban desde la complejidad y resulta que empezando desde el discurso es un idioma complejo porque utilizas palabras que no son muy comunes para el jugador colombiano y cognitivamente al jugador colombiano le cuesta cuando ese lenguaje no es no es sencillo de comprender, es mucho más difícil para para la gran mayoría de futbolistas en Colombia, entonces creo que es desde el mensaje que tiene que ser un poco más sencillo.

Jugadores en otras posiciones

Si bien le entiendo que nosotros somos jugadores de fútbol y no somos de una posición como tal, pero si hay especialidades y liberarte durante tantos años que trabajas una misma posición, pues la comprendes mucho mejor, entonces cuando hablan de inventar hablan es por el posicionamiento de algunos jugadores en lugares donde no los ves habitualmente. Siento que no todos los jugadores tienen esa capacidad para tener una polivalencia y ahí tiene que corregir, tiene que primero darle orden al equipo como pasó contra Santa Fe.

¿América debe ir por el título?

Tiene responsabilidades y cuando se está en uno de los equipos con más historia, con una hinchada tan grande, es necesario que los jugadores, directivos y cuerpo técnico lo entiendan, que el esfuerzo tiene que ser muchísimo mayor, que obviamente ese esfuerzo y ese trabajo hay que buscar acompañarlo de resultados, pero yo siento que con la nómina que tiene América debe pelear por ser campeón, es la exigencia que tiene uno cuando se pone esa esa camiseta.

¿Desaprovechamos a Juan Manuel Lillo en Colombia?

Juan Manuel Lillo, sí le preguntas a cualquier jugador que estuvo bajo su mando te lo puedo asegurar en un 100% te va a decir que lo único que recibió de Juan Manuel fue aprendizaje, continuo aprendizaje. Todos los días es una persona que te abre un horizonte inmenso de entendimiento del juego como tal y creo que eso nos hace muchísima falta especialmente porque no se trabaja desde la base, pero es que el mismo Guardiola, uno de los técnicos más ganadores, lo tiene como como su referente, como su ‘sensei’, nos dice que definitivamente lo desaprovechamos.