Colombia ya tiene grupo completo en el Mundial: ¡confirmado su tercer rival!

La selección Colombia ya tiene completamente definido su camino en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Este martes 31 de marzo se confirmó el último integrante del Grupo K, luego de que República del Congo superara 1-0 a Jamaica en tiempo extra, tras un intenso empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios. Con este resultado, el combinado africano se convirtió en el tercer rival del equipo nacional en la primera ronda del certamen.

El sorteo realizado previamente ya había dejado establecidos a Portugal y Uzbekistán como los otros dos integrantes de la zona, por lo que la expectativa estaba centrada únicamente en conocer al seleccionado que completaría el grupo. Finalmente, Congo logró imponerse en un compromiso muy disputado, marcado por la paridad y la tensión propia de una definición por cupo mundialista. El gol en la prórroga terminó inclinando la balanza para los africanos, que ahora tendrán el reto de medirse con una Colombia que llega con altas expectativas al torneo.

Así será el camino de Colombia en el Grupo K

Con el grupo ya cerrado, también quedó establecido el orden de los partidos para la ‘Tricolor’. El debut será frente a Uzbekistán, en un duelo que desde ya aparece como clave para arrancar con confianza y sumar tres puntos fundamentales en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Posteriormente, en la segunda jornada, el equipo colombiano se verá las caras con República del Congo, selección que llega impulsada anímicamente tras conseguir su clasificación en una batalla exigente frente a Jamaica. Ese encuentro podría ser determinante dependiendo de lo que suceda en la fecha inicial.

El cierre de la fase de grupos será nada menos que ante Portugal, el rival de mayor peso en la zona y, en el papel, el gran favorito para disputar el liderato del grupo junto al conjunto cafetero.

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Un grupo exigente, pero con opciones para la ‘Tricolor’

Desde la interna del entorno colombiano hay optimismo por la composición del grupo. Aunque Portugal representa una prueba de máxima exigencia, Colombia tiene argumentos futbolísticos para competir de igual a igual, mientras que ante Uzbekistán y Congo parte con la obligación de imponer su jerarquía.

La clave estará en comenzar con pie derecho y llegar con margen al duelo final frente al seleccionado portugués. Sobre el papel, el Grupo K ofrece una oportunidad interesante para que Colombia avance a la fase eliminatoria, siempre y cuando logre sostener la regularidad que ha mostrado en sus más recientes presentaciones internacionales.