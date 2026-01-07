CANAL RCN
Deportes

Radamel Falcao García tendrá su ‘Last Dance’ con Millonarios: oficial

Millonarios y Radamel Falcao García vuelven a unir sus caminos para un 'The Last Dance' del artillero samario en el equipo de sus amores.

Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

enero 07 de 2026
09:00 a. m.
El inicio del 2026 trajo consigo una de las noticias más emotivas para el fútbol colombiano y, especialmente, para la hinchada de Millonarios. Este miércoles 7 de enero se anunció oficialmente que Radamel Falcao García y el club embajador vuelven a unir sus caminos, en un regreso que despierta ilusión, nostalgia y grandes expectativas. El goleador samario retorna al equipo de sus amores para escribir un nuevo capítulo en una historia que ya tiene un lugar especial en la memoria del hincha azul.

La noticia sacudió positivamente al entorno de Millonarios, que vuelve a contar con uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol colombiano. Falcao, símbolo de entrega y jerarquía, vuelve a ponerse la camiseta albiazul con el objetivo de aportar experiencia, liderazgo y goles en un año que se proyecta exigente.

El reencuentro con el equipo que marcó su corazón

Millonarios y Radamel Falcao habían separado sus caminos en junio de 2025, luego de unos cuadrangulares finales en los que el ‘Tigre’ mostró un nivel destacado y fue determinante en varios compromisos. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó para disputar la final del Fútbol Profesional Colombiano, y la despedida se dio en medio de una profunda tristeza colectiva.

La salida del delantero fue un golpe fuerte para la hinchada y para todo el mundo Millonarios, que veía en Falcao no solo a un referente futbolístico, sino también a un símbolo de identidad y pertenencia. Durante meses, la posibilidad de su regreso se mantuvo como un anhelo silencioso, hasta que finalmente se concretó en este arranque del 2026.

El reto deportivo de Falcao en el arranque del 2026

Tras su salida del club, Falcao no tuvo equipo profesional durante un semestre, situación que plantea un desafío importante en términos de ritmo y competencia. No obstante, en Millonarios confían plenamente en su capacidad para ponerse a punto en poco tiempo. Su trayectoria, disciplina y jerarquía lo avalan como un jugador que entiende las exigencias del alto rendimiento.

El regreso del samario también representa un impulso anímico para el plantel y un mensaje claro de ambición por parte del club. Falcao vuelve a portar la camiseta número 9, esa que simboliza su rol de goleador y líder dentro del campo, con la misión de guiar al equipo en los momentos decisivos.

Así, Millonarios inicia el 2026 con una historia que ilusiona a su gente. El ‘Tigre’ está de vuelta, y con él renace la esperanza de ver al ídolo rugir nuevamente en El Campín, defendiendo los colores del equipo que siempre llevó en el corazón.

