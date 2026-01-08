Millonarios lanzó los precios de sus abonos para 2026-I: esto valdrá ver a Falcao en El Campín

El anuncio del plan de abonados 2026 de Millonarios llega en un momento estratégico para el club, justo después de confirmar fichajes de alto impacto como Radamel Falcao García, Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña y Mateo García, nombres que han elevado la expectativa de la hinchada y reactivado el interés por acompañar al equipo desde las tribunas de El Campín.

La estructura de precios presentada por el club refleja una clara intención de premiar la fidelidad, incentivar nuevas afiliaciones y segmentar la oferta según ubicación y beneficios adicionales.

Diferencias marcadas entre abonados antiguos y nuevos

Uno de los puntos más relevantes del plan es el descuento del 35 % para abonados antiguos, el beneficio más alto dentro de la tabla. Este incentivo permite acceder a localidades populares como Lateral Sur por $375.375, mientras que un abonado nuevo en la misma tribuna deberá pagar $519.750, una diferencia significativa que refuerza el mensaje de reconocimiento a la lealtad.

La misma tendencia se observa en tribunas orientales y occidentales. Por ejemplo, en Oriental Central Alta, el abonado antiguo paga $810.810, mientras que el nuevo desembolsa $1.122.660. En Occidental Central Baja, una de las zonas más exclusivas del estadio, el valor para antiguos es de $1.126.125, frente a $1.559.250 para nuevos abonados.

Precios de los abonos de Millonarios para 2026

Además, el club mantiene descuentos intermedios del 15 % para afiliados a AV Villas, Dale y Cafam, y un 20 % para beneficiarios HED, ampliando el espectro de acceso.

El club también aclara que todos los valores tendrán un recargo adicional del 5 % por servicio, un detalle clave a tener en cuenta por los aficionados al momento de hacer el cálculo final.

En conclusión, el plan de abonados 2026 de Millonarios combina ambición deportiva y una política comercial bien segmentada, apalancada en el regreso de figuras históricas como Falcao. La respuesta de la hinchada será determinante, pero todo indica que el anuncio de estos fichajes puede traducirse en tribunas llenas y un respaldo masivo desde el inicio de la temporada.