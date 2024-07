Un caballero: Falcao García se despidió del Rayo con un sentido video y emotivas palabras

El delantero Radamel Falcao García, máximo goleador de la selección Colombia, jugará con Millonarios y en las últimas horas se despidió de manera oficial del Rayo Vallecano, su último club en el viejo continente.

"El Sueño del Tigre… ¡EL SUEÑO DE TODOS!", escribió el equipo Embajador en la red social X luego de que se hiciera oficial el fichaje tras reuniones de las directivas albiazules con el equipo del ‘Tigre’ en Miami, Estados Unidos.

La publicación está acompañada por un video con algunas imágenes de García muy joven utilizando una camiseta de Millonarios mientras juega con un balón.

Despedida de Falcao del Rayo

Como un auténtico caballero, Falcao dejó un emotivo mensaje y video en sus redes sociales con el que se despidió de los aficionados del Rayo Vallecano, donde no tuvo una gran continuidad, pero igualmente se ganó el cariño de los hinchas.

“Hoy no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mi.

Rayistas, pueden estar seguros que en cada minuto que tuve, dejé el alma en cada entrenamiento y partido. Hoy me despido con todo el amor, compromiso y entrega; la misma entrega que tuvieron ustedes fecha tras fecha.

Gracias al presidente, directivos, administrativos, entrenadores, a esa hermosa hinchada que siempre estuvo y a todas las personas que hacen parte del club. También gracias a mis compañeros, amigos y hermanos de cancha; viví algo único, aprendí de cada uno de ustedes y espero haberles aportado algo de mi experiencia”, escribió el goleador.

"Cuando salí de Colombia dije que quería volver a Millonarios, que es el equipo del cual soy hincha", dice una voz en off del goleador, de 38 años en su video de presentación al equipo colombiano.

El club no especificó por cuánto tiempo firmó. Según la prensa local, se trata de un contrato de seis meses.

La llegada del "Tigre" al conjunto albiazul se convierte en una de las contrataciones más importantes de la historia del fútbol cafetero.

El atacante no había jugado en un equipo profesional de su país, pues siendo adolescente se unió a River Plate de Argentina, donde debutó en 2005 en primera división.

Luego pasó por Porto, Atlético de Madrid, Mónaco y Rayo Vallecano. Durante su periplo por Europa siempre reiteró que su sueño era jugar con Millonarios antes del retiro.