“Es una realidad y la llamada existió”: Falcao se acerca a la selección Colombia

El nombre de Radamel Falcao García vuelve a instalarse con fuerza en el debate alrededor de la Selección Colombia. Cuando muchos pensaban que su ciclo con la Tricolor estaba cerrado, en las últimas horas surgió desde Argentina una versión que reavivó la ilusión: el ‘Tigre’ podría tener una última oportunidad de disputar el Mundial de 2026 si logra continuidad y buen rendimiento con Millonarios FC.

La información apunta a una conversación directa entre Falcao y el actual seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, en la que el entrenador habría sido claro: si el delantero consigue regularidad, ritmo competitivo y responde físicamente, su nombre podría volver a ser considerado en las convocatorias rumbo a la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Una conversación que abre la puerta

De acuerdo con lo que trascendió, el diálogo entre el técnico argentino y el histórico goleador no fue protocolario. Lorenzo le habría transmitido un mensaje directo y sincero: la experiencia y jerarquía de Falcao siguen siendo valoradas, pero el requisito indispensable es la continuidad en su club.

A esa versión se sumó el periodista deportivo Juan Felipe Cadavid, quien aseguró públicamente que la llamada entre ambos sí existió y que el escenario planteado es real. Es decir, no se trata de una especulación aislada, sino de una posibilidad concreta condicionada al rendimiento del atacante en el fútbol colombiano.

Para el entorno de la Selección, el liderazgo del ‘Tigre’ en el camerino siempre ha sido un activo importante. Sin embargo, la competencia en el frente de ataque y la exigencia física del calendario obligan a que cualquier aspirante llegue en plenitud.

El reto físico y la oportunidad en Millonarios

Actualmente, Falcao atraviesa una molestia física que lo ha mantenido al margen en los últimos compromisos, aunque se estima que en aproximadamente una semana podría estar nuevamente disponible para el cuerpo técnico de Millonarios. Esa recuperación será clave no solo para su presente en la Liga, sino también para sostener el argumento deportivo que lo devuelva al radar de la Selección.

Con 2026 en el horizonte, el desafío para el ‘Tigre’ es claro: sumar minutos, marcar diferencia y demostrar que, pese al paso del tiempo, aún puede competir al más alto nivel. Si logra encadenar actuaciones consistentes y mantenerse en forma, el sueño de disputar un último Mundial con Colombia dejará de ser una nostalgia y pasará a convertirse en una posibilidad tangible.