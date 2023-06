"Nos sentaremos": Falcao habló de la posibilidad de jugar en Millonarios

Si algo está claro con los futbolistas colombianos que juegan en el exterior, es que este periodo de transferencias va a traer cambios para varios de los nombres importantes. Mientras la incertidumbre reina en el caso de James Rodríguez, otros como Jefferson Lerma y Matheus Uribe se movieron rápido y aseguraron un nuevo rumbo para la siguiente temporada.

En tanto, un puñado más aguardan por definir su situación en medio de las vacaciones para empezar su pretemporada con el futuro claro. Dentro de esa bolsa está Falcao García, quien aún no tiene claro en dónde jugará a partir de julio.

El contrato del 'tigre' con Rayo Vallecano vence el próximo 30 de junio y no será renovado. Aunque dentro de las opciones que se maneja como posible destino está el Johor Darul Takzim de Malasia, con una oferta millonaria, los hinchas de Millonarios no pierden la ilusión de verlo jugar con el club de sus amores.

Con 37 años, el tiempo empieza a correr en contra para que el legendario delantero samario se vista de azul. Por eso, con la seguridad de que finalizará su ciclo en Europa con su salida del Rayo y que todavía tiene calidad y físico vigente, los hinchas piensan que este es el momento idóneo para que se cumpla Falcao cumpla su sueño de niño.

¿Falcao jugará en Millonarios?

Ahora más que nunca, cada vez que García Zarate habla con un medio de comunicación es imposible que no sea cuestionado por la chance de que en este momento de su carrera pegue la vuelta al país para jugar con Millonarios. En esta oportunidad, el goleador concedió una entrevista exclusiva a ESPN y fue tajante al referirse al tema, aclarando que en el último tiempo no ha tenido ningún acercamiento con la directiva del cuadro 'embajador', pero no cerró la puerta a que en algún momento pueda sentarse a negociar.

"Es una decisión compleja, familiar, además. Pero tampoco he tenido la oportunidad de conversar con la gente del club, entonces si en algún momento se llegara a dar, nos sentaremos. Pero es una decisión bastante compleja, hay que analizarla y hablar con la familia", apuntó.

"Veo la liga, cómo va Millonarios"

Más allá de hablar de la chance concreta de jugar con Millonarios, Falcao también habló de su cariño por el equipo, asegurando que esa afición la ha tenido desde que tiene uso de razón. "Sí, desde muy pequeño, desde que tengo consciencia siempre me incliné por el azul", dijo.

Por último, el 'tigre' manifestó que aún estando en Europa siempre ha seguido la liga colombiana, pero en especial lo hace por ver al 'embajador'. "Los horarios son difíciles, pero se sigue un poco en la tarde los juegos, cómo va Millonarios".