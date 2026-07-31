¿Falcao jugará en Panamá? San Francisco FC emite comunicado oficial sobre el 'Tigre'

En las últimas horas, los rumores sobre el próximo destino profesional de Radamel Falcao García tomaron fuerza tras confirmarse su presencia en territorio panameño. Sin embargo, el San Francisco FC emitió un comunicado oficial para aclarar de manera categórica la situación deportiva del histórico delantero colombiano.

El club del balompié panameño confirmó que Falcao y su núcleo familiar tomaron la decisión personal de mudarse y establecer su residencia en Panamá.

Pese a la cercanía y relación de amistad entre el 'Tigre' y los propietarios de la institución, la directiva desmintió cualquier incorporación a la plantilla.

Esto dijo el club panameño sobre la posible llegada de Falcao

A través de sus canales oficiales, el equipo de La Chorrera fue enfático al desmarcar la llegada familiar del goleador con un fichaje deportivo:

"Confirmamos que Radamel Falcao y su familia han tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá. Debido a la relación de amistad que existe entre el jugador y los propietarios de nuestro club, han surgido especulaciones sobre su posible llegada a la liga local. Sin embargo, aclaramos que no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que Falcao se incorpore como jugador al San Francisco FC., se lee en la misiva.

Asimismo, la institución hizo un llamado a la opinión pública y a los medios de comunicación a respetar la privacidad de Radamel y su familia durante este proceso de transición en el país centroamericano.

¿En qué punto se encuentra el futuro de Falcao?

Tras finalizar su ciclo con Millonarios al término de la temporada, el atacante de 40 años se mantiene como agente libre. Pese a los constantes rumores que lo vinculan con diversos proyectos dentro y fuera del campo de juego, el jugador no ha anunciado de forma oficial su retiro del fútbol profesional ni la firma con un nuevo club.