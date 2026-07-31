Presuntos implicados en el asesinato de Camila Potosí tenían un plan para huir del país

Este viernes 31 de julio, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Herbert Benavidez, estuvo en La FM dando detalles con respecto al macabro crimen de María Camila Potosí.

Luego del hallazgo del cuerpo de Potosí, la joven embarazada que fue reportada como desaparecida, las autoridades capturaron a los cinco principales sospechosos: Yulieth Angulo, ‘Edwin’, ‘Kevin’, ‘JJ’, y ‘Nilson’.

Los delitos que les imputarán

Tras esto, los señalados implicados dieron información acerca de la bebé, quien fue encontrada sin vida. En cuestión de horas, los imputarán por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

El general Benavidez contó, en primer lugar, que los presuntos implicados tenían intenciones de abandonar el país. Inclusive, dos de ellos estaban realizando los trámites correspondientes.

También destacó las labores policiacas y de las demás autoridades para avanzar en las pesquisas con la ubicación de estas cinco personas. Sumado a ello, se ubicó la residencia en donde se practicó la cesárea rudimentaria.

Así se dio con la ubicación de los cinco implicados

“Pensamos que el mismo día, 16 de julio (día de la desaparición), se habría ocasionado el asesinato y la pérdida de la vida de la bebé, quien fue arrojada a cercanías de donde estaba el cuerpo de María Camila”, expuso.

La hipótesis que la Policía maneja es que supuestamente Angulo estaba fingiendo un embarazo para engañar a su pareja sentimental. Por eso, habría asistido al mismo programa para mujeres gestantes al que iba Potosí con la intención de robarse a la bebé.

Por otra parte, detalló que esta mujer conoció a ‘Kevin’, quien junto a los otros implicados hacía parte de una banda dedicada a los asesinatos llamada Los Santa. Esta estructura ha delinquido en la comuna dónde se cometió el crimen.