El Dane reportó que el desempleo en junio fue del 8 %: así fue el comportamiento laboral

Este viernes 31 de julio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que el desempleo en junio fue del 8 %. En el mismo mes de 2025, un año atrás, había sido del 8.6 %.

En junio de este 2026, la tasa de desocupación nacional estuvo 0.5 p.p. (puntos porcentuales) por debajo del mismo periodo de 2025. En cuanto a las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa estuvo por debajo del 8 % e inferior al 8.3 % registrado un año atrás.

Hubo una reducción con respecto a junio de 2025

A nivel nacional, la tasa de desocupación se distribuyó de la siguiente manera: 9.9 % para las mujeres y un 6.6 % en el caso de los hombres. Entonces, hubo una brecha de género de 3.3 p.p.

Con respecto a las actividades económicas, alojamiento y servicios de comida fue la rama que más aportó a la variación de población ocupada en junio, representando un aumento cercano a las 289 mil personas.

La tasa de ocupación tuvo un incremento de 0.9 p.p., el cual se tradujo en pasar de un 58.4 % al 59.4 %. Ahora bien, la tasa global de participación pasó de un 63.9 % al 64.5 %, es decir, 0.6 p.p.

Las actividades que más aportaron

Otras actividades que fueron clave para este resultado fueron la construcción (146.000 personas) y actividades de transporte y almacenamiento (145.000 personas). La otra cara de la moneda mostró la reducción en industrias manufactureras, con 125 mil personas menos.

El Dane también precisó que las mayores tasas de desocupación se dieron en Quibdó, Cartagena e Ibagué. En contraste, las de menores cifras fueron Medellín con su área metropolitana, Pereira y Villavicencio.

Por último, en materia de tasa de desocupación en población joven, durante el trimestre de abril a junio se ubicó en el 14.7 %, con registros altos en Quibdó, Sincelejo y Cartagena. En cambio, las menores se dieron en Pereira, Neiva y Medellín.