CANAL RCN
Economía

El Dane reportó que el desempleo en junio fue del 8 %: así fue el comportamiento laboral

La cifra fue menor a la reportada en el mismo mes de 2025, cuando fue de 8.6 %.

Desempleo en Colombia DIAN informe junio
Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
10:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 31 de julio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que el desempleo en junio fue del 8 %. En el mismo mes de 2025, un año atrás, había sido del 8.6 %.

Lanzan más de 22.000 ofertas de empleo en Bogotá y el país: cómo aplicar paso a paso
RELACIONADO

Lanzan más de 22.000 ofertas de empleo en Bogotá y el país: cómo aplicar paso a paso

En junio de este 2026, la tasa de desocupación nacional estuvo 0.5 p.p. (puntos porcentuales) por debajo del mismo periodo de 2025. En cuanto a las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa estuvo por debajo del 8 % e inferior al 8.3 % registrado un año atrás.

Hubo una reducción con respecto a junio de 2025

A nivel nacional, la tasa de desocupación se distribuyó de la siguiente manera: 9.9 % para las mujeres y un 6.6 % en el caso de los hombres. Entonces, hubo una brecha de género de 3.3 p.p.

Con respecto a las actividades económicas, alojamiento y servicios de comida fue la rama que más aportó a la variación de población ocupada en junio, representando un aumento cercano a las 289 mil personas.

La tasa de ocupación tuvo un incremento de 0.9 p.p., el cual se tradujo en pasar de un 58.4 % al 59.4 %. Ahora bien, la tasa global de participación pasó de un 63.9 % al 64.5 %, es decir, 0.6 p.p.

Las actividades que más aportaron

Otras actividades que fueron clave para este resultado fueron la construcción (146.000 personas) y actividades de transporte y almacenamiento (145.000 personas). La otra cara de la moneda mostró la reducción en industrias manufactureras, con 125 mil personas menos.

Alcaldía de Bogotá anuncia feria de empleo para migrantes: conozca las vacantes
RELACIONADO

Alcaldía de Bogotá anuncia feria de empleo para migrantes: conozca las vacantes

El Dane también precisó que las mayores tasas de desocupación se dieron en Quibdó, Cartagena e Ibagué. En contraste, las de menores cifras fueron Medellín con su área metropolitana, Pereira y Villavicencio.

Por último, en materia de tasa de desocupación en población joven, durante el trimestre de abril a junio se ubicó en el 14.7 %, con registros altos en Quibdó, Sincelejo y Cartagena. En cambio, las menores se dieron en Pereira, Neiva y Medellín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Plataforma digital busca impulsar compras conscientes y mejores prácticas de bienestar animal

Dólar

¡El dólar cayó a su nivel más bajo en más de siete años! Así abrió hoy 31 de julio de 2026

Cajas de compensación

Cajas de Compensación en Colombia: ¿Qué cambiaría con el nuevo proyecto de ley del Gobierno?

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

Presuntos implicados en el asesinato de Camila Potosí tenían un plan para huir del país

Esta información fue revelada por el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali.

Artistas

Tragedia: reconocido cantante fue asesinado tras recibir múltiples impactos de bala

La hipótesis que se ha construido es que todo habría ocurrido en medio de un intento de asalto.

Fútbol Profesional Colombiano

Murió importante exjugador de un equipo grande del FPC: esto se confirmó

Enfermedades

Infecciones por moho podrían causar serios problemas de salud: esto explican los expertos

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef, recibió un nuevo golpe dentro de la cocina