Murió el histórico jugador italiano, Franco Baresi: esta fue la causa de su muerte

El mundo del fútbol está de luto este viernes tras conocerse la dolorosa muerte del icónico futbolista italiano, Franco Baresi.

"El Milan llora la pérdida de Franco Baresi, quien permanecerá para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, como una parte inseparable del ADN y de la historia del club", escribió este viernes el Milan, del que fue, entre otros cargos, vicepresidente.

Y agregó: "Toda la historia del AC Milan está de luto tras el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo e integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que el AC Milan transmite a la familia de Franco Baresi en este momento tan difícil son compartidas por todos los *rossoneri*, que sienten esta pérdida como propia".

Estas fueron las causas de la muerte de Franco Baresi

Aunque el club no ha precisado las causas de la muerte de Baresi, varias fuentes en Europa aseguraron este viernes que el exjugador murió debido a deficiencias pulmonares derivadas de una larga enfermedad oncológica vinculada a un nódulo pulmonar.

En agosto de 2025 le detectaron un nódulo pulmonar durante un chequeo rutinario. A raíz de esto, Baresi fue operado para extirpar el tejido afectado ese mismo mes.

De acuerdo con los medios italianos, el exjugador nunca logró recuperarse por completo de aquella afección y arrastró complicaciones pulmonares que causaron su fallecimiento.

"Hay personas que entran en la historia por su talento. Y otras que, por su humanidad, se quedan en ella para siempre. Franco Baresi fue ambas cosas", reaccionó la Juventus de Turín, mientras que el Inter de Milán rindió homenaje a la memoria de "un protagonista de los grandes derbis milaneses".

"Italia pierde a uno de sus más grandes campeones", comentó la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Esta fue la trayectoria de Franco Baresi

Nacido en Lombardía (norte) en mayo de 1960, Franchino "Franco" Baresi se incorporó a los equipos juveniles del Milan en 1974, antes de pasar al primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses.

Titular a los 18 años, capitán a los 22, Baresi rompe todas las estadísticas. Para lo peor también. A los 17 años, él y su hermano Giuseppe quedan huérfanos. "Lo que viví me hizo cerrarme un poco en mí mismo. Cuando estaba en el campo, me entregaba, quizá expresaba un poco lo que no conseguía expresar fuera", explicaría.

Mientras el Inter ficha a su hermano, él se marcha al AC Milan. Compensa un físico considerado enjuto con su técnica, su sentido de la anticipación y del quite, y su carácter de líder.

A principios de la década de 1980, los rossoneri descienden dos veces a la Serie B (escándalo del Totonero y malos resultados). Pero "il Capitano" se mantiene al mando y se convierte en campeón del mundo (sin jugar) en 1982.

A partir de 1986, se abre una nueva era para el club: compra por parte de Silvio Berlusconi, luego llegada de Arrigo Sacchi y del trío neerlandés Gullit-Rijkaard-Van Basten. Baresi forma una defensa de hierro con Maldini, Tassotti y Costacurta.

El Milan se encumbró en la cima de Europa y del mundo en 1989 y 1990 con dos Copas de Europa (Baresi conquistaría una tercera en 1994) y dos Copas Intercontinentales.

Al término de su carrera en 1997, la vitrina de trofeos del defensa alberga también tres Supercopas de Europa y seis títulos de campeón de Italia. Además, terminó segundo en el Balón de Oro en 1989 y fue elegido mejor jugador de la Serie A en 1990.