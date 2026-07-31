CANAL RCN
Deportes

VIDEO| Wilmar Roldán tuvo fuerte cruce con Leandro Paredes: hubo empujones y enfrentamiento cara a cara

El árbitro colombiano solamente le mostró tarjeta amarilla al '5' en medio de lo sucedido.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
07:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el estadio Codelco El Teniente, en Rancagua, Chile, O'Higgins recibió a Boca Juniors en la noche del jueves 29 de julio.

Los 'celestes' y los 'xeneizes' volvieron a encontrarse por el partido de vuelta del play-off de la Copa Sudamericana y, finalmente, el local ganó 1-0 con un gol de Francisco González al minuto 72.

La selección Colombia recibió capacitación de Wilmar Roldán e Imar Machado
RELACIONADO

La selección Colombia recibió capacitación de Wilmar Roldán e Imar Machado

Sin embargo, debido a que Boca Juniors se había impuesto 1-0 en La Bombonera con un gol de Miguel Ángel Merentiel (44'), la clasificación tuvo que definirse por penales y, con Álvaro Montero como protagonista por atajar un cobro, los 'azul y oro' fueron los que avanzaron.

Este partido internacional fue arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, que protagonizó un fuerte cruce con Leandro Paredes cuando el marcador aún estaba 0-0. ¿Qué fue lo que pasó?

Video: Wilmar Roldán empujó a Leandro Paredes en el partido entre O'Higgins y Boca Juniors, por Copa Sudamericana

En el minuto 67 del partido disputado en Chile, Nicolás Figal le cometió una falta a Martín Sarrafiore cerca del área y Wilmar Roldán la sancionó.

Tras esa decisión, Leandro Paredes fue a buscar directamente al árbitro colombiano para protestarle y no solo lo manoteó, sino que le arrimó el pecho y le corrió uno de los brazos.

En medio de esa situación, Roldán no solo le mostró al mundialista la tarjeta amarilla, sino que le dio un empujón. Por lo tanto, el '5' argentino lo enfrentó cara a cara y él le respondió.

Todo lo que sucedió se puede ver en este video:

¿Contra quién jugará ahora Boca Juniors en la Copa Sudamericana?

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors se enfrentará con Deportivo Recoleta de Paraguay.

Hubo un giro INESPERADO tras la fuerte pelea entre Paredes y Gavi: esta fue la decisión que se tomó
RELACIONADO

Hubo un giro INESPERADO tras la fuerte pelea entre Paredes y Gavi: esta fue la decisión que se tomó

La serie iniciará el miércoles 12 de agosto en Buenos Aires y culminará el 19 de agosto en Asunción.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Murió el histórico jugador italiano, Franco Baresi: esta fue la causa de su muerte

Copa Sudamericana

Santa Fe vs. River: ya hay fechas para los octavos de la Sudamericana

Independiente Santa Fe

¡Qué baile! Santa Fe goleó a Caracas y ya conoce rival en los octavos de la Sudamericana

Otras Noticias

Comercio

Tiendas D1 dará beneficio de hasta $600.000: clientes de estos bancos lo recibirán

Conozca cómo recibir este jugoso bono por parte del supermercado.

Medicina Legal

Medicina Legal se pronuncia sobre el hallazgo del cuerpo de la bebé de María Camila Potosí

Emilio Cortés, el director de la entidad, estuvo en Noticias RCN explicando el proceso que llevará a cabo Medicina Legal.

Terremoto

Venezuela inicia demolición de edificios tras el devastador terremoto

Enfermedades

Infecciones por moho podrían causar serios problemas de salud: esto explican los expertos

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef, recibió un nuevo golpe dentro de la cocina