VIDEO| Wilmar Roldán tuvo fuerte cruce con Leandro Paredes: hubo empujones y enfrentamiento cara a cara

En el estadio Codelco El Teniente, en Rancagua, Chile, O'Higgins recibió a Boca Juniors en la noche del jueves 29 de julio.

Los 'celestes' y los 'xeneizes' volvieron a encontrarse por el partido de vuelta del play-off de la Copa Sudamericana y, finalmente, el local ganó 1-0 con un gol de Francisco González al minuto 72.

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Sin embargo, debido a que Boca Juniors se había impuesto 1-0 en La Bombonera con un gol de Miguel Ángel Merentiel (44'), la clasificación tuvo que definirse por penales y, con Álvaro Montero como protagonista por atajar un cobro, los 'azul y oro' fueron los que avanzaron.

Este partido internacional fue arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, que protagonizó un fuerte cruce con Leandro Paredes cuando el marcador aún estaba 0-0. ¿Qué fue lo que pasó?

Video: Wilmar Roldán empujó a Leandro Paredes en el partido entre O'Higgins y Boca Juniors, por Copa Sudamericana

En el minuto 67 del partido disputado en Chile, Nicolás Figal le cometió una falta a Martín Sarrafiore cerca del área y Wilmar Roldán la sancionó.

Tras esa decisión, Leandro Paredes fue a buscar directamente al árbitro colombiano para protestarle y no solo lo manoteó, sino que le arrimó el pecho y le corrió uno de los brazos.

En medio de esa situación, Roldán no solo le mostró al mundialista la tarjeta amarilla, sino que le dio un empujón. Por lo tanto, el '5' argentino lo enfrentó cara a cara y él le respondió.

Todo lo que sucedió se puede ver en este video:

¿Contra quién jugará ahora Boca Juniors en la Copa Sudamericana?

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors se enfrentará con Deportivo Recoleta de Paraguay.

La serie iniciará el miércoles 12 de agosto en Buenos Aires y culminará el 19 de agosto en Asunción.