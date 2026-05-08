Falcao contó la verdadera razón por la que no volvió a River Plate

Radamel Falcao García confesó los motivos para no regresar a River Plate para cerrar su carrera. El delantero colombiano aseguró que el temor a no estar en su mejor nivel físico influyó en una decisión que durante años fue motivo de especulación entre los hinchas.

¿Por qué Falcao no volvió a River Plate?

El regreso de Radamel Falcao García a River Plate fue uno de los sueños más repetidos por la afición del club argentino. Sin embargo, ese reencuentro nunca se concretó y ahora el propio futbolista explicó las razones que lo llevaron a cerrar esa posibilidad.

En una entrevista con el creador de contenido Ezequiel, el histórico goleador de la Selección Colombia respondió qué tan cerca estuvo de volver a vestir la camiseta del equipo de Núñez. Al calificar esa posibilidad en una escala del uno al diez, fue contundente: "Un cinco".

Más allá del porcentaje, Falcao explicó que hubo momentos en los que el regreso simplemente no era viable. Mientras atravesaba uno de sus mejores ciclos en Europa, no contempló dejar el continente. Cuando esa alternativa apareció años después, sintió que ya no reunía las condiciones para competir en un torneo tan exigente como el argentino.

"Yo había dejado una muy buena imagen y tenía miedo de perder eso", confesó el samario, dejando claro que proteger el legado construido en River también influyó en su decisión.

¿Cómo fue el paso de Falcao por Millonarios?

Las declaraciones del 'Tigre' también reavivaron el debate sobre su etapa en Millonarios, equipo al que llegó en 2024 para cumplir uno de los mayores anhelos de su carrera.

Aunque su fichaje generó una enorme expectativa entre los aficionados del fútbol colombiano, su paso por el conjunto embajador estuvo condicionado por las lesiones y por las dificultades físicas propias del tramo final de su trayectoria.

Durante su permanencia aportó experiencia, liderazgo y goles importantes, pero nunca logró consolidar la continuidad necesaria para llevar al club a conquistar un título antes de finalizar su vínculo.

El delantero admitió que prefirió conservar el recuerdo que había dejado en River Plate antes que exponerse a un regreso sin estar plenamente preparado desde el punto de vista físico.

Paradójicamente, esa prudencia contrastó con la decisión que sí tomó años después al aceptar el desafío de jugar en Colombia con Millonarios, una experiencia que despertó una enorme ilusión entre los hinchas, pero cuyo desenlace deportivo estuvo lejos de las expectativas que generó su llegada.