Auditor le responde a Petro por afirmaciones de supuesto fraude: “No tiene fundamento”

Más de un mes después de la segunda vuelta presidencial y a pocos días para la posesión de Abelardo de la Espriella, se conoció un informe del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

Los expertos internacionales le pusieron la lupa al sistema con el que se desarrollaron las elecciones del 21 de junio. La conclusión fue que no hubo manipulación, fabricación o alteración; es decir, se descartó una vez más la sospecha de fraude.

¿Cómo se llevó a cabo el análisis?

Lo cierto es que la Registraduría y los organismos verificadores internacionales han garantizado en reiteradas ocasiones la transparencia del proceso y los resultados, a pesar de los señalamientos sin fundamento hechos por el presidente saliente Gustavo Petro.

Alejandro Tullio, representante del equipo del CAPEL, estuvo en La FM entregando detalles sobre el análisis. Encabezó un equipo de 230 personas conformado por ingenieros, programadores y especialistas.

La auditoría abarcó desde el sorteo de jurados de votación hasta la consolidación final de resultados, pasando por la biometría electoral, el preconteo y el escaneo de formularios.

Tullio explicó que se aplicaron siete metodologías estadísticas diferentes que analizaron mesa por mesa el comportamiento electoral: “Todos los sistemas y componentes no sólo se ajustan a lo que la legislación colombiana prevé, sino también a las buenas prácticas internacionales”. La auditoría se realizó en tres momentos: legislativas (8 de marzo), primera vuelta presidencial (31 de mayo) y segunda vuelta (21 de junio).

“No tiene fundamento científico alguno”: Tullio sobre el supuesto fraude

Con respecto a las teorías sobre manipulación mediante un supuesto software extranjero, Tulio fue contundente en su respuesta.

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“No hay registro de que haya habido ninguna intrusión en los sistemas de la Registraduría ni del Consejo Nacional Electoral que pudiera dar lugar a una intervención. Ni del exterior, ni del interior, ni de ningún lado”, indicó al precisar que cualquier alteración en sistemas informáticos hubiese quedado registrada en bitácoras que no pueden borrarse.

Por otro lado, recordó que días antes de las elecciones el software fue congelado en presencia de los partidos políticos, quedando con una marca informática que funcionó como sello de seguridad.

Ante las hipótesis planteadas por el presidente Petro acerca de la supuesta identificación de 1.350 puntos de votación con patrones estadísticos anómalos, Tullio le respondió: “Solo la creen aquellos que quieren creerla, pero no tiene fundamento científico alguno (…) Las elecciones fueron limpias, justas y transparentes. Su resultado es una exacta figuración de lo que la voluntad popular determinó”.