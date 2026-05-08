¡Bomba en la FIFA! Filtran la oferta secreta de Infantino a este país con la final del Mundial 2030

Un informe periodístico del medio británico The Times asegura que el presidente de la FIFA habría ofrecido albergar la final de la Copa del Mundo 2030 en Casablanca a cambio de apoyos para asegurar su reelección. Desde la FIFA desmienten categóricamente la versión.

La puja por albergar el partido más importante del fútbol mundial ha tomado un giro de alto voltaje geopolítico. De acuerdo con una investigación publicada por el diario británico The Times, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría entablado negociaciones informales con las autoridades marroquíes para ceder la final del Mundial 2030 al país africano.

A cambio de otorgar el choque definitivo del torneo al futuro Estadio Gran Hassan II de Casablanca —proyecto concebido para más de 115.000 espectadores—, Infantino buscaría garantizar el bloque de votos de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para sostenerse en el cargo de cara a las elecciones del organismo en 2027.

El informe trasciende en medio de intensas tensiones institucionales derivadas del rechazo de varias federaciones europeas y americanas a propuestas recientes de la cúpula directiva de la FIFA.

Polémica entorno a otras sedes de ese Mundial de 2030

La posibilidad de que la final se dispute en Casablanca representa un revés directo para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la candidatura ibérica. Hasta el momento, España partía como la principal favorita para albergar la definición del certamen, posicionando al Estadio Santiago Bernabéu en Madrid y al Spotify Camp Nou en Barcelona como las sedes naturales.

Aunque el Mundial 2030 será coorganizado por España, Portugal y Marruecos (con tres partidos inaugurales en Sudamérica), el reparto de las instancias decisivas ha provocado una pugna constante entre los comités organizadores. Si se confirma el recinto magrebí, España perdería el hito central de la cita planetaria.

La respuesta de la FIFA: "Información falsa y engañosa"

Ante la controversia generada por el reporte británico, portavoces oficiales del máximo organismo del fútbol mundial han salido al paso para desmentir categóricamente cualquier acuerdo previo.

"Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho promesa alguna en relación con la organización de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La decisión final sobre el estadio del partido decisivo se tomará de forma institucional y a su debido tiempo", declaró un representante de la entidad.

A pesar del comunicado, la polémica reaviva el debate sobre la transparencia en los procesos de asignación de sedes y la gobernanza interna del fútbol internacional. La decisión oficial sobre el estadio que acogerá la final se evaluará formalmente en los próximos meses dentro de las comisiones técnicas de la FIFA.