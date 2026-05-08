CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Usa motos por aplicación? Así puede reducir el contacto con bacterias y hongos en los cascos

Expertos entregaron recomendaciones para disminuir la exposición y proteger la salud tras el estudio revelado.

¿Cada cuánto se debe cambiar un casco para moto? Estas son las señales de alerta
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
05:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cada vez son más las personas que utilizan motocicletas solicitadas por aplicaciones para movilizarse rápidamente por la ciudad. Sin embargo, antes de ponerse el casco que entrega el conductor, pocos se preguntan cuántas personas lo han usado ese mismo día o bajo qué condiciones ha sido limpiado.

Tres hombres fueron vistos justo cuando transportaban un cadáver envuelto en una hamaca en Bogotá: ¿qué paso?
RELACIONADO

Tres hombres fueron vistos justo cuando transportaban un cadáver envuelto en una hamaca en Bogotá: ¿qué paso?

Precisamente, una investigación de la Universidad Manuela Beltrán puso el foco sobre este tema y encontró que estos elementos pueden albergar bacterias, hongos, levaduras e incluso Escherichia coli (E. coli), un microorganismo asociado con rastros fecales.

Aunque el hallazgo encendió las alarmas, los expertos también explicaron qué medidas pueden tomar los pasajeros para reducir el contacto con estos microorganismos.

¿Qué recomiendan los expertos antes de usar un casco compartido?

La principal recomendación de los investigadores es evitar el contacto directo entre la cabeza y el interior del casco.

Para lograrlo, sugieren utilizar una barrera física como gorros quirúrgicos, pañoletas, cuelleras o cofias diseñadas para motociclistas.

Según explicó Diana Sandoval, magíster en Salud Pública de la Universidad Manuela Beltrán, cualquiera de estos elementos ayuda a disminuir la exposición a los microorganismos que puedan estar presentes.

La especialista indicó que esta sencilla medida puede reducir el contacto directo con bacterias, hongos y otros agentes encontrados durante la investigación.

¿Por qué hacen esta recomendación?

Las recomendaciones surgieron luego de que la Universidad Manuela Beltrán analizara 33 cascos utilizados por conductores que prestan servicio de transporte de pasajeros mediante aplicaciones.

Asesinato de reconocido influencer en plena transmisión en vivo tendría un oscuro trasfondo: estas son las hipótesis
RELACIONADO

Asesinato de reconocido influencer en plena transmisión en vivo tendría un oscuro trasfondo: estas son las hipótesis

Durante el estudio se detectó la presencia de diferentes bacterias, levaduras y hongos que podrían representar un riesgo para quienes utilizan estos cascos de manera compartida.

El hallazgo que más llamó la atención del equipo investigador fue la presencia de Escherichia coli (E. coli), una bacteria que normalmente se encuentra en el intestino de las personas y cuya presencia está relacionada con rastros fecales.

¿Cómo habría llegado esta bacteria a los cascos?

De acuerdo con Diana Sandoval, la presencia de este microorganismo podría estar relacionada con la manipulación de los cascos sin las medidas adecuadas de higiene.

Funcionarios del Inpec confesaron lo que ocurrió durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: esto dijeron
RELACIONADO

Funcionarios del Inpec confesaron lo que ocurrió durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: esto dijeron

La investigadora explicó que la falta de lavado de manos por parte de quienes manipulan estos elementos favorecería la transferencia de la bacteria hacia el interior del casco.

Además de la presencia de E. coli, la investigación identificó otros microorganismos que podrían favorecer la aparición de diferentes afectaciones.

Entre los riesgos mencionados por los investigadores se encuentran dermatitis, infecciones ocasionadas por hongos y casos de pediculosis en personas que utilizan cascos compartidos de manera frecuente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Caos en la Nueva EPS: 25 hospitales de Antioquia suspenden atención no urgente para sus afiliados

Cuidado personal

¿Comparte el caso de su motocicleta?: expertos encuentran bacterias, hongos y levaduras al interior de estos

EPS

Se realizó una biopsia en la mano y le dijeron que tenía cáncer: mujer denuncia mal diagnóstico

Otras Noticias

Educación

¿Por qué los colegios de Bogotá no tendrán clases este 6 de agosto?

Miles de estudiantes no tendrán clases el 6 de agosto en Bogotá. ¿Cuál es el motivo?

Elecciones presidenciales 2026

Auditor le responde a Petro por afirmaciones de supuesto fraude: “No tiene fundamento”

Un reciente informe respaldó una vez más la transparencia del proceso electoral que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella.

México

Asesinato de reconocido influencer en plena transmisión en vivo tendría un oscuro trasfondo: estas son las hipótesis

Artistas

Influencer publicó fotos y videos de la supuesta infidelidad de J Balvin

Colombianos en el exterior

¡Qué riflazo! Nelson Deossa le marcó un golazo al Arsenal: vea la anotación