Neymar "perdió los papeles" en Brasil: la fuerte reacción tras el partido de Santos que no pudieron frenar

El astro brasileño volvió a quedar en el centro de la polémica tras la clasificación del Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil. Luego del pitazo final ante Clube do Remo, la tensión escaló hasta los vestuarios, donde no lograron frenarlo.

El Santos logró un triunfo clave como visitante tras derrotar 1-0 a Clube do Remo en la vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil. Sin embargo, la noticia no fue solo el boleto a la siguiente ronda del certamen, sino el tenso episodio que protagonizó Neymar Júnior una vez concluido el compromiso.

El atacante, que arrancó el encuentro desde el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo, resultó determinante en el aspecto deportivo al dar la asistencia con la que Rony convirtió el único tanto del partido a los 73 minutos. A pesar del resultado favorable para el Peixe, los ánimos se encendieron cuando el árbitro señaló el final del encuentro.

Así fue la desaforada reacción de Neymar en los camerinos

La controversia comenzó sobre el terreno de juego. Según los reportes desde Brasil, Neymar inició un intercambio de palabras con varios futbolistas e integrantes del cuerpo técnico del equipo rival. Durante el festejo, el '10' lanzó gestos de provocación recordándoles la eliminación del torneo e incluso realizó algunos bailes en tono de burla, lo que desató la furia de los locales.

La situación escaló de manera drástica en el túnel de vestuarios. Allí, el delantero brasileño "perdió los papeles" tras ser increpado por hinchas y por el propio presidente de Remo, Antonio Carlos Teixeira. Lejos de calmar el ambiente, Neymar respondió de forma enfática con gritos e insultos, provocando un tumulto que requirió la rápida intervención del personal de seguridad privada y miembros del cuerpo técnico del Santos para evitar agresiones físicas.

Las imágenes del altercado se viralizaron rápidamente en las redes sociales, alimentando el intenso debate en la prensa deportiva brasileña sobre el presente y la disciplina del futbolista.

Este nuevo choque se suma a un año convulso para Neymar, marcado por constantes idas y venidas en su rendimiento físico y dudas sobre su continuidad profesional a nivel internacional. Aunque dentro de la cancha su jerarquía individual sigue marcando diferencias para el conjunto santista, sus reiterados episodios fuera de las normas del juego continúan generando controversia en el fútbol sudamericano.

El Santos, por su parte, ya prepara su cruce de cuartos de final a la espera de conocer las posibles sanciones disciplinarias que la organización del torneo pueda aplicar tras el informe arbitral.