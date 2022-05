Falcao sabe que solo necesita “minutos de calidad” para ser fundamental

Falcao sigue siendo un goleador impecable, a pesar de ya no contar con el mismo tiempo de juego y estar sometido por algunas lesiones, el colombiano sabe que lo importante es tener minutos y que desde ahí le aportará al equipo, como lo hizo este domingo ante Real Sociedad cuando salió desde el banco y la primera pelota que tocó, marcó.

“Lo importante es tener minutos de calidad, poder aprovechar el tiempo en el campo para darle al equipo lo que yo puedo, sobre todo los goles que ayudan al equipo”, dijo el Tigre a los medios españoles.

Y es que el delantero venía de una lesión que lo sacó más de dos meses de las canchas y además arrastraba con una sequía goleadora desde noviembre, por lo que el panorama no era el mejor. Pero su calidad supera todos esos límites y él sabe en el lugar dónde debe estar.

“Trato de estar en el lugar indicado para el equipo, los delanteros estamos para eso. Mi hábitat siempre es el área y siempre espero aportar, especialmente con goles”, afirmó.

Falcao y Rayo con la permanecía como objetivo

La temporada está llegando a su fin y ya solo le quedan cuatro partidos al Tigre en LaLiga, juegos que son claves para mantenerse en primera división, donde prácticamente tienen asegurada la permanencia ya que están a 10 puntos de puestos de descenso.

Eso sí, Falcao no se confía. “Matemáticamente todavía no, estamos muy cerca. El equipo ha trabajado muy bien, aun cuando los resultados no se nos dieron. En los últimos 10 días hemos levantado de nuevo”, agregó.

Rayo terminará la temporada enfrentando a Getafe, Villarreal, Mallorca y Levante. Partidos en los que el Tigre buscará seguir ampliando sus números, ya que en este curso ha marcado seis goles en 18 partidos.

