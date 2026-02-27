Luto: se confirmó la muerte de un histórico exjugador de fútbol

En el fútbol Argentino hay un luto profundo debido a que el pasado 25 de febrero de 2026 se confirmó la inesperada muerte de un histórico exdelantero.

Claudio Daniel 'Yerbatero' González, que era oriundo de Posadas, Misiones, y jugó en clubes de su país y de Chile, partió de este plano terrenal a sus 49 años.

Este exfutbolista, que se retiró en 2007, falleció en Villa María, Córdoba, y su deceso fue confirmado por Rosario Central, uno de los equipos argentinos en los que militó.

Este fue el mensaje de luto de Rosario Central tras la muerte de Claudio 'Yerbatero' González

En un sentido mensaje publicado en sus redes sociales, Rosario Central lamentó la muerte de Claudio 'Yerbatero' González, el histórico exdelantero, y le expresó unas condolencias a sus familiares.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Claudio 'Yerbatero' González, exjugador de Rosario Central", se comenzó expresando.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento", se añadió.

Claudio 'Yerbatero' González debutó como profesional en 1995 y pasó por los siguientes clubes a lo largo de su carrera:

Estudiantes de La Plata (1995-1996).

Patronato de Paraná (1996-2001).

Huracán de Tres Arroyos (1999-2000).

Independiente (2001-2002).

Talleres de Córdoba (2002-2003).

Rosario Central (2004).

Cobreloa (2005).

Talleres de Córdoba (2006).

General Paz Juniors (2007).

¿Cuál fue la causa de la muerte de Claudio 'Yerbatero' González, el histórico exfutbolista de Argentina?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Claudio 'Yerbatero' González tuvo un fuerte cuadro de neumonía en sus últimos días y, desafortunadamente, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

"Qué tristeza, era muy joven", "no lo puedo creer", "que descanse", "mis respetos para él", "fue un gran tipo", "fuerza a la familia" y "lo recordaré", han sido algunas de las reacciones.