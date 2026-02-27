CANAL RCN
Deportes

Luto: se confirmó la muerte de un histórico exjugador de fútbol

El deceso fue confirmado por uno de los importantes clubes en los que jugó el delantero.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
07:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el fútbol Argentino hay un luto profundo debido a que el pasado 25 de febrero de 2026 se confirmó la inesperada muerte de un histórico exdelantero.

Claudio Daniel 'Yerbatero' González, que era oriundo de Posadas, Misiones, y jugó en clubes de su país y de Chile, partió de este plano terrenal a sus 49 años.

Futbolista fue asesinado a tiros: esto se sabe
RELACIONADO

Futbolista fue asesinado a tiros: esto se sabe

Este exfutbolista, que se retiró en 2007, falleció en Villa María, Córdoba, y su deceso fue confirmado por Rosario Central, uno de los equipos argentinos en los que militó.

Este fue el mensaje de luto de Rosario Central tras la muerte de Claudio 'Yerbatero' González

En un sentido mensaje publicado en sus redes sociales, Rosario Central lamentó la muerte de Claudio 'Yerbatero' González, el histórico exdelantero, y le expresó unas condolencias a sus familiares.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Claudio 'Yerbatero' González, exjugador de Rosario Central", se comenzó expresando.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento", se añadió.

Claudio 'Yerbatero' González debutó como profesional en 1995 y pasó por los siguientes clubes a lo largo de su carrera:

  • Estudiantes de La Plata (1995-1996).
  • Patronato de Paraná (1996-2001).
  • Huracán de Tres Arroyos (1999-2000).
  • Independiente (2001-2002).
  • Talleres de Córdoba (2002-2003).
  • Rosario Central (2004).
  • Cobreloa (2005).
  • Talleres de Córdoba (2006).
  • General Paz Juniors (2007).

¿Cuál fue la causa de la muerte de Claudio 'Yerbatero' González, el histórico exfutbolista de Argentina?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Claudio 'Yerbatero' González tuvo un fuerte cuadro de neumonía en sus últimos días y, desafortunadamente, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

Futbolista convulsionó en el Maracaná ante Flamengo: video angustiante
RELACIONADO

Futbolista convulsionó en el Maracaná ante Flamengo: video angustiante

"Qué tristeza, era muy joven", "no lo puedo creer", "que descanse", "mis respetos para él", "fue un gran tipo", "fuerza a la familia" y "lo recordaré", han sido algunas de las reacciones.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Millonarios sobre Pereira

Champions League

¡Partidazos! Así quedaron los octavos de final de la Champions League

Millonarios

¡Despertó Millonarios! El ‘embajador’ goleó 5-1 a Pereira en El Campín: vea los goles

Otras Noticias

La casa de los famosos

¡Conmoción en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hubo FUERTE sanción

El 'jefe' tomó determinaciones tras un comportamiento que pasó los límites del respeto.

Comercio

Reconocido centro comercial en Bogotá anunció nuevo servicio gratis para sus clientes

El centro comercial dio a conocer este novedoso servicio que beneficiará a miles de usuarios.

Tailandia

Residuos de petróleo de carguero accidentado llegan a las playas vírgenes de Tailandia

La Gran Encuesta

Este sería el escenario en una eventual segunda vuelta presidencial: ¿quiénes son los favoritos?

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?