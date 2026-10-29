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FCF alerta por venta no autorizada de entradas para la final de la Copa Sudamericana

La Federación Colombiana de Fútbol advirtió sobre agencias que ofrecen paquetes turísticos con boletería incluida.

Final Copa Sudamericana en Barranquilla
FOTO: @Sudamericana

Ángel Ballén

octubre 29 de 2026
02:36 p. m.
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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) alertó sobre la comercialización no autorizada de entradas y paquetes de viaje para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2026. El llamado se produjo después de que la Conmebol identificara agencias de turismo que ofrecen estos servicios con boletería incluida.

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La advertencia está dirigida a los aficionados que planean asistir a los partidos que se disputarán en Barranquilla, Colombia, sede de la final de la Sudamericana, y Montevideo, Uruguay, donde se jugará la final de la Libertadores.

Las autoridades del fútbol sudamericano señalaron que no pueden garantizar la autenticidad de las entradas ofrecidas por fuera de las plataformas autorizadas.

¿Dónde comprar las entradas oficiales para las finales de Conmebol 2026?

La venta oficial de entradas para las finales de la Sudamericana y la Libertadores 2026 se realiza exclusivamente a través de las plataformas de 'Eleven Tickets'.

Los aficionados pueden consultar los canales oficiales en las siguientes direcciones:

  • Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026: sudamericana.eleventickets.com.
  • Final de la CONMEBOL Libertadores 2026: libertadores.eleventickets.com.

La Conmbeol advirtió que no reconocerá las entradas adquiridas fuera de estas plataformas. Por esa razón, la FCF recomendó comprar únicamente mediante los canales certificados y denunciar las prácticas de comercialización no autorizada.

¿Qué agencia está autorizada para vender paquetes con entradas y hospitalidad?

De acuerdo con la información divulgada por la Conmebol y la FCF, Absolut Sport es la única empresa autorizada para promocionar y vender paquetes de viaje que incluyan entradas y servicios de hospitalidad para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2026.

La advertencia se refiere a las ofertas de agencias de turismo que incluyen boletería en sus paquetes sin contar con la autorización correspondiente. La confederación señaló que desconoce el origen y la autenticidad de los tickets ofrecidos mediante esos canales, por lo que no se responsabiliza por su validez.

Quienes planeen viajar a Barranquilla o Montevideo para asistir a las finales deben verificar que la compra se realice a través de Eleven Tickets o que los paquetes con entradas y hospitalidad sean comercializados por Absolut Sport.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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