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Deicy Jiménez salpicó a exsuperintendente de Petro en los ‘sexocontratos’: entregará su celular como prueba

La mujer ratificó sus señalamientos sobre la presunta red de contratos irregulares a cambio de favores sexuales.

María Fernanda Correa

octubre 29 de 2026
01:33 p. m.
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Deicy Jiménez compareció ante la Corte Suprema de Justicia este 29 de octubre para rendir testimonio sobre el escandaloso caso de presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales.

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En medio de la diligencia reveló la presunta participación de una exsuperintendente de un ministerio del gobierno del expresidente Petro, en el marco de la investigación sobre presuntos contratos irregulares.

Jiménez anunció que en las próximas horas entregará su teléfono celular a través de la Policía Judicial, asegurando que allí reposan las pruebas que respaldan los graves señalamientos contra el exmandatario.

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Siguen revelando nombres de otros presunto implicados en los ‘sexocontratos’

Según su abogado defensor, Andrés Felipe Caballero, Jiménez ratificó todos sus señalamientos ante la Corte y mantiene firmemente su versión de los hechos.

Ella quiere contar su verdad, es una mujer valiente, una víctima de una red criminal (…) No puedo decir los nombres, pero sí creo que va a haber otros aforados de distinta naturaleza mencionados.

Esta declaración abre la posibilidad de que la investigación se extienda a otras figuras del poder que habrían estado en sus cargos durante el gobierno de Gustavo Petro con estos fines de carácter sexual.

La defensa de Jiménez sostiene que su cliente entregó información detallada a las autoridades sobre esta red que habría operado mientras Petro ocupaba la presidencia de la República.

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¿Qué dice la defensa de Gustavo Petro?

Por su parte, la defensa del expresidente Petro ha rechazado categóricamente estas acusaciones.

Vamos a defender la inocencia del expresidente Petro, vamos a mostrar la equivocación profunda o el montaje más bien que se está orquestando.

Ante esta respuesta, el abogado Caballero replicó: "La expresión montaje siempre ha sido la expresión favorita de la izquierda para defenderse, pero el testimonio de otras mujeres y otros elementos materiales de prueba demostrarán que así no es".

El celular que Jiménez entregará a la Policía Judicial se perfila como una pieza clave en la investigación. Según su defensa, el dispositivo contiene evidencia que sustentaría las acusaciones realizadas ante la Corte Suprema.

En medio del avance de las diligencias por este caso, Noticias RCN conoció en primicia que la Fiscalía citó a Deicy Jiménez a declarar el próximo martes 3 de noviembre, a las 2:30 de la tarde.

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